Divock Origi beendet seine Karriere. Dies gibt der Belgier selbst bekannt. Fussball-Fans dürfte vor allem das Wunder von Liverpool in den Sinn kommen, zu dem er mit seinem legendären Doppelpack einen entscheidenden Beitrag leistete.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Divock Origi beendet mit 31 Jahren seine Fussballkarriere offiziell

Er wurde 2019 durch entscheidende Tore für Liverpool zum Helden

Zuletzt spielte er für AC Milan, galt dort aber als Transfer-Flop

Davide Malinconico Redaktor Sport

Divock Origi. Allein der Name lässt das Herz jedes Liverpool-Fans höher schlagen. Er erinnert an jene magische Nacht des 7. Mai 2019, als die Reds im Halbfinal-Rückspiel der Champions League gegen den FC Barcelona ein wahres Fussball-Wunder vollbrachten.

Nach einer 0:3-Klatsche im Hinspiel glaubte kaum noch jemand an den Final-Einzug. Erst recht nicht, weil mit Mohamed Salah (33) und Roberto Firmino (34) die beiden – neben Sadio Mané (34) – wichtigsten Offensiv-Säulen verletzt fehlten. Ersetzt wurden sie durch Origi und Ex-Nati-Star Xherdan Shaqiri (34), der später das wichtige 3:0 vorbereiten sollte – dem Treffer, der alles wieder auf Null stellte und das Wunder greifbar machte.

Zum ultimativen Helden des Abends avancierte jedoch Origi. Er war es, der bereits in der siebten Minute den Torreigen eröffnete und in der 79. Minute mit dem legendären Treffer zum 4:0 den Final-Einzug perfekt machte. Auch im Endspiel gegen Tottenham Hotspur setzte er mit dem Tor zum 2:0-Endstand den Schlusspunkt auf Liverpools sechsten Triumph in der Königsklasse.

Nun beendet der Belgier im Alter von 31 Jahren seine Karriere. An diese absolute Highlight-Saison konnte er nie mehr anknüpfen. Zuletzt stand er bei der AC Milan unter Vertrag, wo er allerdings als einer der grössten Transfer-Flops der jüngeren Vereinsgeschichte gilt. Seinen Rücktritt hat er selbst über die sozialen Medien bekanntgegeben.