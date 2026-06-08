Vladimir Petkovic bleibt bis 2028 Trainer der algerischen Nationalmannschaft. Die Vertragsverlängerung erfolgt kurz vor der ersten WM-Endrunde für die «Wüstenfüchse» seit zwölf Jahren.

Gian-Andri Baumgartner Redaktor Sport

Viertelfinal am Afrika-Cup, die erste WM-Teilnahme seit 2014 und eine Verbesserung um 15 Positionen in der Fifa-Weltrangliste: Die Bilanz von Vladimir Petkovic (62) als Trainer der algerischen Nationalmannschaft lässt sich durchaus sehen. Kurz vor dem WM-Start verlängert der algerische Verband FAF deshalb den Vertrag mit dem Schweizer Trainer bis Juli 2028.

«Unter der Leitung von Petkovic hat sich die Nationalmannschaft mit der Qualifikation für die WM 2026 erfolgreich erneuert. Der algerische Verband freut sich über die Kontinuität an der Spitze der nationalen Auswahl, die mit einer Stabilität und Ambitionen für die nächsten Herausforderungen auf internationaler Ebene gleichzusetzen ist», lässt der FAF in der Mitteilung vom Sonntagabend verlauten.

Petkovic, der zwischen 2014 und 2021 als Trainer der Schweizer Nati amtete, leitet seit Februar 2024 die Geschicke des algerischen Nationalteams. Seither resultieren aus 28 Spielen der «Wüstenfüchse» 21 Siege und nur drei Niederlagen. Algerien wird am 17. Juni um 3 Uhr MEZ gegen Titelverteidiger Argentinien ins WM-Abenteuer starten.