1/8 Zum ersten Mal im Trikot der Three Lions: Dan Burn steht mit 32 Jahren vor dem ersten Länderspiel. Foto: AFP

Darum gehts Dan Burn gewinnt den EFL Cup und wird für die englische Nationalmannschaft nominiert

Die Nachricht von Tuchel hielt er zuerst für einen blöden Scherz

Nach einem Unfall in seiner Jugend hat Burn nur neun Finger Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Björn Lindroos Redaktor Sport

Was für eine Woche für Dan Burn (32). Der Innenverteidiger wird zuerst überraschend für die englische Nationalmannschaft nominiert, dann gewinnt er mit Newcastle United den EFL Cup und hat mit seinem Finaltreffer beim 2:1 gegen Liverpool gar noch einen entscheidenden Anteil daran.

«Das muss die beste Woche meines Lebens sein. Das kann ich kaum übertreffen», schwärmt Burn gegenüber Sky Sports nach dem Titelgewinn im Wembley.

Ist es wirklich Tuchel?

Als er das Aufgebot von Englands neuem Trainer Thomas Tuchel (51) bekam, konnte er es erst gar nicht glauben. «Erstaunlich, sehr surreal. Ich bekam am Dienstagmorgen eine SMS vom Manager und war mir nicht sicher, ob er es wirklich war.»

Burn habe eher an einen blöden Streich geglaubt: «Ich musste ein paar SMS verschicken, um sicherzugehen, dass ich nicht abgezockt wurde oder so, also hat er mich per Facetime kontaktiert und ich habe versucht, nicht hinzusehen, nur für den Fall, dass er es nicht war.»

Das Gespräch sei dann aber «fantastisch» gewesen: «Wenn man so lange Zeit das Gefühl hat, konstant gut zu spielen, und dann die Länderspielpause verstreicht und man nicht ausgewählt wird, hat man das Gefühl, dass die Zeit abgelaufen ist, aber ich bin sehr dankbar, dass ich diese Chance bekommen habe, und ich möchte sie mit voller Kraft ergreifen.»

Nur neun Finger an der Hand

Im stolzen Alter von 32 Jahren kann Dan Burn also jetzt sein Debüt für die Three Lions feiern. Doch nicht nur sein Alter beim ersten Aufgebot ist speziell, auch ein anderes Merkmal unterscheidet den Innenverteidiger von seinen Berufskollegen. Burn hat nämlich nur neun Finger.

Im Alter von 13 Jahren soll Burn laut der englischen «Sun» beim Überqueren eines Zauns mit dem Ring hängengeblieben sein. Dabei riss sein Ringfinger fast komplett ab. Wie einst Servette-Profi Paulo Diogo beim Jubeln in Schaffhausen. Und auch danach verlief Dan Burns Karriere alles anders als gewöhnlich.

Vom Supermarkt in die Premier League

Nachdem er bei Newcastle aus der Akademie geflogen war, spielte er lange in Amateurligen und arbeitete nebenbei im Supermarkt. Erst mit 18 wechselte er zu Fulham und landete nach weiteren Stationen in England erneut bei seinem alten Klub Newcastle.

Dort bildet er seit gut drei Jahren gemeinsam mit dem Schweizer Fabian Schär (33) die Innenverteidigung. Und schrieb am vergangenen Wochenende mit dem ersten grossen Titel seit 70 Jahren Geschichte. In der besten Woche seines Lebens.