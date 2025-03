Schärs Newcastle holt ersten Titel seit gefühlter Ewigkeit

1/6 Geschafft: Schär (Nummer 5) wird von Verteidiger-Kollege Burn umarmt. Foto: Liverpool FC via Getty Images

Simon Strimer Reporter & Redaktor Sport

In der 102. Minute liegen sie sich in den Armen. Und nein, der Ligacup-Final ist nicht in die Verlängerung gegangen. Sondern in die heisse, fast nicht zu Ende gehende Nachspielzeit.

Aber dann hat es Newcastle geschafft und seit 1955 erstmals wieder einen nationalen Titel gewonnen. Im Wembley vor fast 90'000 Fans fallen sich Fabian Schär (33) und Verteidigerkollege Dan Burn (32) in die Arme. Der Ostschweizer geht auf die Knie. Die Emotionen entladen sich. Der letzte Titel 1955 war der Sieg im FA-Cup. Eine gefühlte Ewigkeit für den Traditionsklub, der von 1905 bis 1927 viermal englischer Meister wurde und nun in saudischem Besitz ist.

Fabian Schär hat im Blick-Interview die Grösse dieses Finals erklärt: «Was ein Sieg für diese Stadt bedeuten würde, kann ein Aussenstehender kaum begreifen.» Er lachte und sagte: «Wenn wir das schaffen würden, könnten wir in der City wohl bis ans Ende des Lebens gratis leben.» Man lese genau: «Würde», «würde». Nun ist es geschafft.

Auch Brasil-Star Bruno Guimaraes (27) wird emotional. Und zwar im Interview mit Sky mitten auf dem Feld nach dem Triumph. «Ich sagte es schon: Für unsere Fans ist es wie der WM-Titel. Schau das an, das ist unglaublich.» Er zeigt auf die Fans und sagt weiter: «Das ist mein zweites Zuhause. Ich bin so emotional heute.» Sichtlich mitgenommen tritt er danach vor die Kurve und klatscht.

Kurz vor der Pause hat Burn die Führung für Newcastle erzielt (45.). Direkt danach erhöhte Super-Stürmer Alexander Isak (25), doch das Tor zählte nicht (51.). Und was machte der Schwede? Eine Minute später traf er erneut, diesmal regelkonform. Das Anschlusstor von Liverpools Chiesa (94.) kam zu spät – auch wenn die Nachspielzeit mehr als elf Minuten dauerte.