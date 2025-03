1/11 Fabian Schär auf einem Höhenflug. Am Sonntag steht mit Newcastle der Ligacup-Final gegen Liverpool an. Foto: Newcastle United via Getty Images

Sven Schoch Reporter Sport

Nach dem Ligacup-Final gegen Premier-League-Leader Liverpool ist möglicherweise vor der Vertragsverlängerung in Newcastle. Fabian Schär fühlt sich im Norden Englands wohl wie kaum je zuvor in seiner Karriere. Im Telefonat mit Blick kündigt der Ex-Nationalspieler baldige Gespräche mit dem Klub an. «Man wird sich wohl finden», meldet der 33-Jährige unmittelbar vor dem Wembley-Festtag gegen die Reds.

Blick: Fabian Schär, im Londoner Fussball-Tempel wartet am Sonntag ein Koloss: Bewegt sich der FC Liverpool in einer eigenen Kategorie?

Schär: In der Liga spielen sie extrem dominant. Vor ein paar Wochen unterlagen wir in Anfield (0:2). Da war zu spüren, weshalb sie dort oben stehen: eine unfassbar gute Mannschaft. Gegen Paris hätten sie im Hinspiel 0:3 oder 0:4 verlieren können. Dieses Duell (Achtelfinal-Out in der Champions League, d. Red.) zeigte, dass man ihnen vereinzelt sehr wehtun kann.