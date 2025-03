1/10 Michail Antonio ist nach seinem Horror-Unfall im Dezember auf dem Weg zur Besserung. Foto: AFP

Darum gehts Michail Antonio überlebte schweren Autounfall und spricht erstmals darüber

Antonio hat keine Erinnerung an den Unfall, wurde zwischen Sitzen gefunden

An einem nassen und kalten Dezembermorgen verlor Michail Antonio (34) in Essex (Eng) die Kontrolle über seinen Ferrari und krachte in einen Baum. Danach war er 45 Minuten lang im Wrack eingeklemmt, bevor Rettungskräfte eintrafen. In einem Gespräch mit BBC One hat der Jamaikaner jetzt erstmals über den Crash gesprochen.

Im Interview beschreibt Antonio seine Gefühle nach dem Unfall: «Ich hatte ein komisches Gefühl im Magen. Da wurde mir klar, wie nahe ich dem Tod war. Ich hatte die Bilder gesehen, aber in Wirklichkeit war es zehnmal schlimmer. Das Auto war ein einziges Wrack. Es war schwer für mich, ich wäre fast gestorben.»

Keine Erinnerungen an den Unfall

Die Gedanken an seine Kinder hätten ihn jedoch am schwersten getroffen. «Das Schwierigste daran ist, dass ich fast nicht mehr für meine Kinder da war.» Jetzt sieht er das Positive daran: «Das hat mich glücklich gemacht, denn ich habe eine zweite Chance auf mein Leben bekommen.»

An den Unfall selbst hat der Stürmer keine grossen Erinnerungen. Er berichtete, dass die Polizei ihn zwischen den Sitzen liegend fand, was auf den Versuch, aus dem Wrack zu kommen, hindeutete. Sein gebrochenes Bein verhinderte vermutlich weitere Bewegungen. Antonio erklärte: «Ich kann mich an nichts erinnern, was seltsam ist, denn die ganze Zeit wurde mir gesagt, ich sei wach gewesen und hätte mit allen gesprochen – der Polizei und der Person, die mich gefunden hat.»

Arbeiten fürs Comeback

Nach dem Unfall wurde Antonio operiert und erhielt eine Stange mit vier Schrauben in den Oberschenkel. Der 21-fache jamaikanische Nationalspieler befindet sich nun in der Rehabilitationsphase und arbeitet hart an seinem Comeback.

«Ja, hundert Prozent. Ich werde wieder spielen. Es ist die schwerste Verletzung, die ich je in meiner Karriere hatte. Aber die Tatsache, dass ich bereits zwei bis drei Monate weiter bin, als ich sein sollte, zeigt mir, dass ich wieder spielen werde», gibt sich Antonio kämpferisch.

