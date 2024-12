1/5 West-Ham-Star Michail Antonio ist mit seinem Ferrari schwer verunfallt.

Die Meldung überschattete den Premier-League-Spieltag am letzten Wochenende: West-Ham-Star Michail Antonio (34) erlitt am Samstag einen schweren Autounfall. Der Stürmer wurde bereits wegen einer «Fraktur der unteren Extremitäten operiert» und befindet sich zur weiteren Beobachtung im Spital.

Ein Zeuge berichtet der «Sun» nun, wie er den Fussballer nach dem Unfall vorgefunden hat. Samuel Woods spazierte zur Mittagszeit mit seinem Hund und war als einer der ersten vor Ort.

«Ich habe ‹Hallo› zu ihm gesagt, um zu sehen, ob noch jemand am Leben ist», schildert er sein Vorgehen. «Ich hörte Sirenen und sagte ihm, dass Hilfe unterwegs ist.» Antonio sei völlig orientierungslos gewesen. «Wo bin ich? Was passiert hier? In was für einem Auto bin ich», habe er gefragt. «Ich sagte nur, dass er einen Unfall hatte. Er hat nicht geantwortet. Er schaute um sich, versuchte, zu verstehen, was ich ihm gesagt hatte», erklärte der Spaziergänger weiter. Laut ihm sass Antonio auf dem Beifahrersitz, als er ihn vorgefunden hat. Die Rettungskräfte waren sehr schnell vor Ort. Im Anschluss dauerte es rund 45 Minuten, Antonio aus dem Wrack zu befreien.

Antonio im Stadion gefeiert

Seine Teamkollegen und Fans fielen beim Spiel gegen Wolverhampton mit schönen Gesten auf. Beim Aufwärmen trugen alle Spieler Antonios Shirt mit der Nummer neun. Wiederum nach neun gespielten Minuten erhob sich das Publikum im London Stadium für eine Minute Applaus. Einige Fans hielten Schals und Trikots mit dem Namen des gebürtigen Londoners in die Luft. Jarrod Bowen bejubelte den Siegtreffer in der 72. Minute ebenfalls mit einem Antonio-Trikot.

Antonio spielt seit 2025 für West Ham und ist mit 68 Toren aus 268 Ligaspielen West Hams Rekordtorschütze in der Premier League. Seinen grössten Erfolg feierte er 2023 mit dem viel umjubelten Gewinn der Conference League, dem ersten internationalen Titel für West Ham nach dem Pokalsieger-Cup 1965.

Ob und wann er auf dem Platz zurückerwartet wird, ist noch unklar. «Der Klub wird zu gegebener Zeit weitere Informationen liefern», liess West Ham verlauten.

