1/4 Grosse Sorgen um Stürmer Michail Antonio. Foto: IMAGO/Sports Press Photo

Auf einen Blick West-Ham-Stürmer Michail Antonio in Verkehrsunfall verwickelt

Über seinen Zustand sind bisher keine Details bekannt

Schon 2019 baute Antonio in der Adventszeit einen Unfall

Ramona Bieri Redaktorin Sport

Grosse Sorgen bei West Ham United. Wie der Premier-League-Klub am Samstagabend auf Social Media mitteilt, hatte einer seiner Spieler einen Autounfall.

«West Ham United bestätigt, dass Stürmer Michail Antonio heute in einen Verkehrsunfall verwickelt war», heisst es in dem Statement. «Die Gedanken und Gebete aller im Klub sind in dieser Zeit bei Michail, seiner Familie und seinen Freunden.»

Mehr Informationen gibt es vorerst nicht, auch nicht zum Zustand des 34-Jährigen. «Der Klub wird zu gegebener Zeit ein Update herausgeben», schreibt West Ham weiter.

Für Antonio, der seit 2015 bei West Ham spielt, ist es nicht das erste Mal, dass er in der Adventszeit einen Autounfall baut. An Weihnachten 2019 verlor er die Kontrolle über seinen Lamborghini, fuhr in den Garten eines Einfamilienhauses und krachte dort in den Schuppen. Kurios: Er trug dabei ein Schneemannkostüm. Damals hatte Antonio Glück, er musste weder ins Spital noch wurden weitere Personen verletzt. Bleibt zu hoffen, dass auch dieses Mal ein Schutzengel mitgefahren ist.

West Ham spielt am Montag gegen Wolverhampton.