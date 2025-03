1/6 Pep Guardiola muss einmal mehr Kritik einstecken. Foto: Getty Images

Ramona Bieri Redaktorin Sport

Pep Guardiola (54) eckt mit seiner Art an. Immer mal wieder muss der Spanier deswegen Kritik einstecken. Zuletzt auch von Fabio Capello (78). Die italienische Trainerlegende findet in einem Interview mit «El Mundo» klare Worte.

Vor allem die Arroganz mag Capello am ManCity-Coach nicht. Er wolle an wichtigen Tagen immer im Mittelpunkt stehen. «Er hat Dinge geändert und erfunden, um sagen zu können: ‹Nicht die Spieler gewinnen, sondern ich›», so Capello. Zudem bezeichnet er Guardiolas Spielstil als «Katastrophe» und «langweilig». Trotzdem hätten jahrelang alle versucht, ihn zu kopieren. Und das habe mitunter den italienischen Fussball ruiniert.

Eigentlich hat Guardiola derzeit andere Probleme. Mit Manchester City ist er in den Playoffs der Champions League an Real Madrid gescheitert und in der Meisterschaft steht das Team nur auf Platz 5. Trotzdem wird Guardiola auf der Pressekonferenz vor dem Spiel am Samstagnachmittag gegen Brighton (16 Uhr) auf die jüngste Kritik Capellos angesprochen. Und reagiert darauf mit einer Prise Humor.

«Ich kontrolliere das»

«Ich höre alles, was die Leute über mich sagen, alles!», meint Guardiola. Und fügt mit einem Schmunzeln an: «Also seid besser vorsichtig. Ich kontrolliere das.» Danach spricht er explizit über Capello. Es sei nicht das erste Mal, dass dieser ihn kritisiert habe, meint Guardiola. Er habe schon öfter gesagt, «ich bin nicht gut genug, um den italienischen Fussball zu gewinnen. Der italienische Fussball ist viel wichtiger als die Art und Weise, wie du es machst.»

Die Kritik scheint Guardiola allerdings nicht gross zu stören. «Eine grosse Umarmung für Fabio. Eine grosse Umarmung», sagt er abschliessend.

Und macht mit dieser eher kurzen Antwort deutlich, dass sein Fokus nicht der Kritik an seiner Person gilt. Sondern der nächsten Aufgabe, die sein Team vor der Brust hat.