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«Er macht Spass und hat Feuer»
Nati-Star gehört zu den besten Premier-League-Spielern

«The Athletic» kürt Johan Manzambi als einen der 50 besten Premier-League-Spieler der laufenden Saison. Zudem überrascht die Nummer 1.
Publiziert: vor 41 Minuten
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Johan Manzambi gehört für «The Athletic» zu den 50 besten Spielern der aktuellen Premier-League-Saison.
Foto: keystone-sda.ch

Darum gehts

  • Johan Manzambi ist auf Platz 27 der besten Premier-League-Spieler dieser Saison
  • «The Athletic» setzt das Nati-Juwel vor Stars wie Alexis Mac Allister und Alexander Isak
  • Die Nummer 1 kommt etwas überraschend
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Cédric HeebRedaktor Sport

Die zweite Länderspielpause der Saison nimmt «The Athletic» zum Anlass, auf die ersten zehn Spiele in der Premier League zu blicken und zu schauen, wer am besten performt hat. In die Top 50 hat es dabei auch ein Schweizer geschafft.

Johan Manzambi (21) belegt im Ranking den 27. Platz. Das Nati-Juwel, das verletzungsbedingt aus dem Nati-Camp abreisen muss, habe einen «beeindruckenden Start» hingelegt, obwohl er bisher nur während gut der Hälfte aller möglichen Spielminuten auf dem Feld gestanden ist. «Manzambi macht Spass, hat Feuer und passt perfekt als Unai Emerys Nummer 10», schreibt die Zeitung.

Jacob Tanswell, der als Aston-Villa-Korrespondent für die Zeitung arbeitet, geht noch etwas mehr ins Detail, was den 21-Jährigen so stark macht: «Er ist vielseitig einsetzbar, kann den Ball vorantreiben und ist hervorragend im Umschalten. Er fühlt sich auf engstem Raum wohl, da er den Ball mit der ersten Ballberührung direkt in den freien Raum mitnehmen kann.»

Nummer 1 im Ranking überrascht

Manzambi schlägt im Ranking unter anderem Top-Stars wie Alexander Isak (27, Platz 34), Bukayo Saka (25, Platz 37) oder auch Ex-FCB-Stürmer Thierno Barry (24, Platz 38). Dominiert wird die Liste von Spielern des grossen Überraschungsteams Brighton. Der Zweitplatzierte stellt vier Spieler in den Top 15 – und sogar die Nummer 1, auf die man wohl kaum kommen würde.

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Pascal Gross (35) blüht seit seiner Rückkehr aus Dortmund im letzten Winter so richtig auf, vor allem aber in dieser Saison. In den zehn Ligapartien hat der Deutsche vier Tore und sechs Assists gesammelt und damit massgeblich zum Höhenflug der Seagulls beigetragen. Dazu kommt, dass er pro Spiel im Schnitt fast 12 Kilometer abgespult hat – so viel wie sonst keiner in der Premier League. Im September wurde er zu einem der ältesten Spieler des Monats gekürt.

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Premier League 2026/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Arsenal FC
Arsenal FC
10
10
27
2
Brighton & Hove Albion
Brighton & Hove Albion
10
19
22
3
Manchester City
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10
8
21
4
Liverpool FC
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10
4
18
5
Chelsea FC
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10
3
16
6
Everton FC
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10
2
16
7
AFC Bournemouth
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10
2
15
8
Brentford FC
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10
5
14
9
Leeds United
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10
2
14
10
Aston Villa
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10
-3
13
11
Tottenham Hotspur
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10
-1
12
12
Newcastle United
Newcastle United
10
-3
12
13
Hull City
Hull City
10
0
11
14
Ipswich Town
Ipswich Town
10
-5
11
15
FC Fulham
FC Fulham
10
-2
10
16
Nottingham Forest
Nottingham Forest
10
-4
9
17
Coventry City
Coventry City
10
-9
9
18
Manchester United
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10
-5
8
19
FC Sunderland
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10
-9
8
20
Crystal Palace
Crystal Palace
10
-14
7
Champions League
UEFA Europa League
Abstieg
In diesem Artikel erwähnt
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