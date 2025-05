Spezielle Szene in der Premier League: Weil sich Schiedsrichter Webb beim Spiel zwischen Leicester City und Southampton verletzt, greift kurzerhand Stürmer Jamie Vardy zur Pfeife, um das Spiel zu unterbrechen.

Kuriose Szene in England

1/6 Während Schiedsrichter Webb verletzt am Boden liegt, greift Leicester-Stürmer Vardy zu dessen Pfeife. Foto: Getty Images

Darum gehts Schiedsrichter kollidiert mit Spieler und wird verletzt, Vardy unterbricht Spiel

Jamie Vardy nutzt Pfeife des verletzten Schiedsrichters, um Spiel zu stoppen

Webb bei Premier-League-Debüt nach 10-minütiger Behandlung durch vierten Offiziellen ersetzt Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Beim 2:0-Sieg von Leicester City gegen Southampton kommt es am Samstagabend zu einem kuriosen Moment. Schiedsrichter David Webb prallt in der 21. Minute unglücklich mit Leicester-Stürmer Jordan Ayew zusammen und geht benommen zu Boden, wo er sichtlich angeschlagen liegenbleibt – unfähig, das Spiel zu unterbrechen und sich behandeln zu lassen.

Während die Spieler ungeachtet der Situation weiterspielen, erkennt Jamie Vardy die Lage des Unparteiischen. Der Leicester-Captain eilt zu Webb, beugt sich zu ihm hinunter und schnappt sich die Pfeife, die der sich am Boden windende Referee in seiner Hand hält. Mit einem deutlich hörbaren Pfiff unterbricht der Stürmer das Spielgeschehen, sodass Webb gepflegt werden kann.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Referee bei Premier-League-Debüt ausgewechselt

Für Webb geht es nach rund 10-minütiger Behandlung nicht mehr weiter und dies ausgerechnet bei seinem Debüt als Spielleiter in der Premier League. Er wird danach vom vierten Offiziellen Sam Barrott ersetzt. Leicesters Teammanager Ruud van Nistelrooy äussert sich nach der Partie bei der Pressekonferenz zum Vorfall. «Der Schiedsrichter hat mir leidgetan», so van Nistelrooy. «Er hat eine Mauer namens Jordan Ayew getroffen, das ist nicht einfach. Vardy hat für ihn gepfiffen, um ihm zu helfen. Ich hoffe, der Ref ist okay», so der Holländer weiter.

Für Leicester City und Jamie Vardy gibt es im Gegensatz zu Webb ein Happy End. Die Foxes setzen sich am Ende 2:0 gegen Southampton durch. Vardy, der vor wenigen Wochen seinen Abgang bei Leicester angekündigt hatte, erzielte dabei in der 17. Minute das 1:0 – es war sein 199. Treffer für den Klub. Sportlich hat das Ergebnis aber keine Auswirkungen mehr für beide Klubs. Leicester City und Southampton standen bereits zuvor als Absteiger aus der Premier League fest.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos