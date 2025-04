1/7 Vardy fiel in seiner Karriere immer wieder durch Provokationen auf – wie hier gegen Tottenham. Foto: Getty Images

Darum gehts Jamie Vardy verlässt Leicester City nach enttäuschender Saison und Abstieg

Vardy entschuldigt sich für die «Blamage» und «Shit Show» dieser Saison

Joël Hahn Redaktor Sport

Jamie Vardy hat sich in Leicester längst in die Herzen der Fans gespielt. Der 39-Jährige steht wie kein Zweiter für den unglaublichen Aufstieg der «Foxes» – doch in dieser Saison gibt es wenig Grund zur Freude: Nach 33 Spielen steht Leicester mit mageren 18 Punkten da, der Abstieg aus der Premier League ist längst besiegelt.

Nun kommt es noch bitterer für die Fans: Vereinsikone Vardy kündigt in einer emotionalen Videobotschaft an, den Klub im Sommer zu verlassen. Darin blickt er auf seine Karriere zurück, bedankt sich bei den Anhängern und zieht ein ehrliches Fazit zur enttäuschenden Saison.

Vardy polarisiert

Vardy wechselte 2012 von Fleetwood Town zu Leicester City und prägte eine Ära: 496 Pflichtspiele, 198 Tore, 69 Assists. 2014 schiesst er Leicester in die Premier League, 2016 folgt das Fussballwunder – der sensationelle Meistertitel macht ihn in der Stadt unsterblich. In einem weiteren Social-Media-Post entschuldigt sich Vardy offen bei den Fans für die «Blamage» und die «Shit Show» dieser Saison. Dass der Engländer selten ein Blatt vor den Mund nimmt, ist längst bekannt – und auch diesmal spart er nicht mit klaren Worten: «Diese Saison war einfach nur miserabel und für mich persönlich eine totale Blamage.»

Auch in der Talkshow «The Overlap» sorgt Vardys Abschied für Diskussionen. Roy Keane (53), Gary Neville (50), Jamie Carragher (47) und Ian Wright (61) nehmen das späte Statement aufs Korn. «Er leidet, den Verein so zu sehen», sagt Wright und sieht darin eine späte Entschuldigung. Keane kontert trocken: «Wenn du erst am Ende mit so einer Erkenntnis kommst, ist es ein bisschen zu spät, nicht?» Der Brite ärgert sich über die Art und Weise, wie sich die «Foxes» in dieser Saison präsentiert haben – und Vardys emotionale Worte wirken da wie eine faule Ausrede in einer Saison zum Vergessen.