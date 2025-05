Haaland mit Ansage an seine ManCity-Teamkollegen

1/7 Manchester City will mit dem Cup-Titel seine Saison retten. Foto: IMAGO/Shutterstock

Darum gehts Manchester City erlebt schwierige Saison, will sie mit Cupsieg retten

Erling Haaland kritisiert die Leistung des Teams

Manchester City erlebt eine schwierige Saison. In der Meisterschaft verlieren die Citizens früh den Anschluss. Auch weil sich Mittelfeldmotor Rodri (28) im September das Kreuzband reisst. Ende Februar liegen sie mit 20 Punkten Rückstand nur auf Platz 4. In der Champions League scheitert der Sieger von 2023 in den Playoffs an Real Madrid.

Zuletzt kriegt das Team von Nati-Star Manuel Akanji (29) die Kurve. Seit Ende Februar hat ManCity in der Liga nur eine von neun Partien verloren, liegt zwei Runden vor Schluss weiter auf Rang 4.

Noch könnte das erstmalige Verpassen der Champions League seit der Saison 2010/11 aber eintreten. Die Top 5 lösen ein Ticket für die Königsklasse, ManCitys Polster auf Rang 6 beträgt nur zwei Punkte.

«Schreckliche Saison»

Die Saison retten will ManCity mit dem Sieg im FA Cup. Dort heisst der Finalgegner am Samstag Crystal Palace (17.30 Uhr). Es ist die letzte Chance auf einen Titel. «In einer schrecklichen Saison haben wir es trotzdem geschafft, in den Final zu kommen», sagt Erling Haaland (24) gegenüber BBC. «So viele Spiele zu verlieren, ist nicht schön», fügt er an. «Es ist langweilig und macht keinen Spass. Der Cup-Titel ist für den Starstürmer Pflicht. «Wir müssen die Saison zumindest gut abschliessen», fordert er.

Für Haaland, der seit 2022 bei ManCity spielt, wäre es der siebte Titel mit dem Klub. Er nimmt die ganze Mannschaft für den Verlauf der Saison in die Pflicht. «Das war nicht gut genug. Wir waren nicht da, um in der Premier League oder in der Champions League um den Titel zu kämpfen, und das ist einfach nicht gut genug für einen Klub wie City», sagt er.

Mannschaft vor Umbruch

Eine Erklärung, wieso es nicht rund gelaufen ist, hat er nicht. Aber Haaland fasst zusammen: «Jeder Einzelne von uns war nicht gut genug, wir waren nicht in Bestform. Und wenn man nicht sein Bestes gibt, gewinnt man keine Spiele in diesem Land.»

Unabhängig davon, ob City den Titel am Samstag holt, steht die Mannschaft vor einem Umbruch. Kevin de Bruyne (33) muss nach zehn Jahren den Klub verlassen, auch um Ilkay Gündogan (34), Bernardo Silva (30), Ederson (31) oder Jack Grealish (29) gibt es immer wieder Gerüchte. Auch sie sollen bei den Skyblues keine Zukunft haben. Stattdessen will man das Team verjüngen. Im Winter wurden etwa Nico González (23) oder Vitor Reis (19) verpflichtet. Und nur zu gerne würde man auch Leverkusens Florian Wirtz (22) auf die Insel locken.

