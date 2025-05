1/6 Victor Osimhen hat sich mit seinen Toren in die Herzen der Galatasaray-Fans gespielt. Foto: Anadolu via Getty Images

Darum gehts Galatasaray gewinnt türkischen Pokal, Victor Osimhen ist Topskorer des Teams

Osimhen gehört Napoli, Fans starten Kampagne für seinen Verbleib

Hashtag #BizimleKalOsimhen erreicht über 500'000 Beiträge auf X

Julian Sigrist Redaktor Sport

Sportlich läuft es bei Galatasaray Istanbul im Moment. Mit 3:0 gewannen sie am Mittwochabend den Final des türkischen Pokals gegen Trabzonspor. In der Liga stehen die Löwen drei Spieltage vor Schluss acht Punkte vor Stadtrivale Fenerbahce an der Tabellenspitze. Das Double ist Galatasaray kaum mehr zu nehmen.

Komplett sorgenfrei sind die Fans des türkischen Traditionsvereins aber nicht. Dabei im Fokus: Victor Osimhen (26). Mit wettbewerbsübergreifend 35 Toren und sieben Vorlagen ist der Nigerianer unangefochtener Topskorer bei Galatasaray. Auch im Pokalfinal trifft Osimhen doppelt. Das Problem: Der Mittelstürmer gehört gar nicht den Löwen.

Transfer-Drama im letzten Sommer

Stattdessen steht Osimhen nach wie vor bei Napoli unter Vertrag. Die Italiener hatte er in der Saison 22/23 mit 26 Toren zum Scudetto geschossen. Nach einer durchwachsenen Folgesaison, der 26-Jährige hatte mehrfach seinen Transferwunsch geäussert, zerbrach das Verhältnis zwischen Spieler und Verein. Was folgte, war ein grosses Wechsel-Drama im letzten Sommer.

Trotz nachgesagtem Interesse von PSG, Manchester United, Chelsea oder Vereinen aus Saudi-Arabien, scheiterte der grosse Millionenwechsel an den zu hohen Gehalts-, bzw. Ablöseforderungen. Es folgt die Flucht per Leihe zu Galatasaeay, weil ein Verbleib bei Napoli für beide Seiten keine Option war. Die Transferfenster in den Top-Ligen waren da bereits geschlossen.

Dort schoss sich der Nigerianer mit seinen Toren in die Herzen der Fans. Logisch, dass sich die Galatasaray-Anhänger deshalb nicht bereits nach einer Saison wieder von ihrem Star-Stürmer verabschieden wollen. Um das zu verhindern, lancierten die Fans eine Kampagne auf X. Über den Hashtag #BizimleKalOsimhen (Bleib bei uns, Osimhen) bringen sie ihren Wunsch auf einen Verbleib Osimhens zum Ausdruck. Bereits nach mehreren Stunden verzeichnete der Hashtag über 150'000 Beiträge, mittlerweile sind es über 500'000.

Wie sieht Osimhens Zukunft aus?

Ob der 26-Jährige aber tatsächlich in der Türkei bleibt, darf bezweifelt werden. Wie die «Sportbild» berichtet, sollen vor allem seine Gehaltsvorstellungen von 11 Millionen Franken pro Jahr zu viel für die Istanbuler sein.

Noch unwahrscheinlicher ist, dass Osimhen nochmals für Napoli aufläuft. Stattdessen haben auch für diesen Transfersommer diverse finanzstarke Clubs ihre Fühler nach dem Nigerianer ausgestreckt. Gerüchte gab es zuletzt um einen Wechsel zu Manchester United, Juventus Turin oder Al-Hilal.