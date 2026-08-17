Nachdem Man City am Sonntag von Arsenal böse abgefertigt wurde und mit Rodri einer der wichtigsten Spieler dem Klub den Rücken kehrt, steht man vor ungewissen Zeiten. Droht dem erfolgsverwöhnten Dominator nun der Absturz – und damit das Ende seiner erfolgreichsten Ära?

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Manchester City verliert Supercup gegen Arsenal 0:3

Star-Spieler Rodri verlässt den Verein nach sieben Jahren, grosser Verlust

Grosser Umbruch bei Citizens

Davide Malinconico Redaktor Sport

Manchester City ist am Sonntag in die neue Saison gestartet – und viel schlechter hätte der Auftakt kaum ausfallen können. Im FA Community Shield, dem englischen Supercup, wurden die Cityzens von Meister Arsenal gleich mit 0:3 vorgeführt.

Auch wenn der Supercup in England nicht den allerhöchsten Stellenwert geniesst, könnte dieser Auftritt ein Warnsignal dafür sein, dass dem verwöhnten Branchenprimus ein Absturz bevorsteht. Die Zeitung AS spricht gar von einem «Todesstoss». Das Projekt sei nach all den Erfolgen nun zum Leiden verdammt.

Rodri-Abgang

Neben der Pleite gegen Arsenal müssen die City-Fans am Sonntag noch einen weiteren, womöglich noch bittereren Dämpfer verkraften: Mittelfeldstratege Rodri (30) kehrt dem Verein nach sieben gemeinsamen Jahren den Rücken.

Als Ballon-d’Or-Gewinner von 2024 sowie Europameister 2024 und Weltmeister 2026 ist er das Herzstück seines Teams. Wie unverzichtbar er für das Spiel der Skyblues ist, zeigte sich insbesondere während seines verletzungsbedingten Ausfalls.

In dieser Phase geriet die Mannschaft in eine historische Negativserie: Zwischen Ende Oktober 2024 und Ende Dezember 2024 konnte City von 13 aufeinanderfolgenden Spielen nur ein einziges gewinnen und verlor gleich neun Partien – darunter waren die Klatschen beim 0:4 zu Hause gegen Tottenham oder dem 1:4 bei Sporting Lissabon.

Ohne Rodri fehlte einfach etwas im Spiel. Doch der Umbruch hat längst vor seinem bevorstehenden Abgang begonnen.

City kaum wiederzuerkennen

Ein Blick zurück verdeutlicht die Dimensionen: Vom Champions-League-Finalsieg 2023 stehen aus der damaligen Startelf mit Erling Haaland (26), Ruben Dias (29) und Jack Grealish (30) nur noch drei Akteure im aktuellen Kader.

Mit dem Abgang prägender Persönlichkeiten wie etwa Kevin De Bruyne (35), Bernardo Silva (32), Kyle Walker (36) oder John Stones (32) hat sich das Gefüge bei ManCity grundlegend verändert, und die Dominanz der letzten Jahre scheint nicht mehr so selbstverständlich. Bei den Fans kommen mehr und mehr kritische Fragen zur Kaderqualität und zur Nachhaltigkeit des Umbruchs auf.

Doch der Wandel beschränkt sich nicht nur auf den Rasen – auch an der Seitenlinie weht ein völlig neuer Wind.

Fragezeichen auf der Trainerposition

Nach zehn Jahren hat Star-Trainer Pep Guardiola (55) das Etihad Stadium in diesem Sommer verlassen. Die City-Bosse sind mit Enzo Maresca (46) als Nachfolger eine mutige Wette eingegangen: Zwar stieg der Italiener in der Spielzeit 2023/24 auf Anhieb mit Leicester City auf und gewann mit Chelsea in seiner Premierensaison 2024/25 sowohl die Conference League als auch die Klub-WM, doch viel Erfahrung auf absolutem Topniveau weist er noch nicht vor.

Klar ist schon jetzt: Bei jedem weiteren Ausrutscher wird die Kritik laut werden, und die Fans werden fragen, ob die Fussstapfen Guardiolas für ihn schlicht zu gross sind.

Probleme auf dem Transfermarkt

Jahrelang galt bei Fussball-Fans das ungeschriebene Gesetz: City bekommt jeden Spieler, den es haben will. In diesem Transferfenster tut man sich auf dem Markt jedoch ungewohnt schwer.

Abgesehen von 135-Millionen-Mann Elliot Anderson (23) und Ersatzkeeper Geronimo Rulli (34) holte man bislang vor allem junge Perspektivspieler. Um die Wunschkandidaten Enzo Fernandez (25) und Ayyoub Bouaddi (18) wird nun schon seit Wochen gerungen – bislang vergeblich.

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