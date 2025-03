1/8 Neben Liverpool könnten zehn weitere Premier-League-Teams kommende Saison im Europacup spielen. Foto: Getty Images

In jedem europäischen Wettbewerb sind noch Teams aus der Premier League mit dabei. Fünf englische Mannschaften kämpfen in den Viertelfinals der drei Wettbewerbe um die Titel.

Tönt nach viel? Nun: Kommende Saison könnten gar elf (!) Klubs aus der Premier League im Europacup an den Start gehen.

Das Szenario: Liverpool, Arsenal, Nottingham und ManCity würden sich derzeit als die ersten vier Teams der Premier League für die Königsklasse qualifizieren. Durch die starken Leistungen der englischen Teams in Europa diese Saison gibt es kommende Saison einen fünften Champions-League-Startplatz. Dieser müsste in diesem Szenario an Newcastle United gehen.

Dahinter müsste sich Brighton als Sechster für die Europa League qualifizieren. Und dann wirds etwas wilder: Bournemouth müsste als Siebter den FA Cup gewinnen und so ein direktes Ticket für die Europa League lösen. Die Cherries treffen im Viertelfinal auf ManCity.

CL-Sieger Aston Villa?

Zudem bräuchte es viel Erfolg der englischen Teams in Europa: Chelsea müsste als Achter die Conference League gewinnen und sich so für die Europa League qualifizieren, ManUtd oder Tottenham als Liga-Zehnter in der Europa League triumphieren und sich so für die Champions League qualifizieren und Aston Villa müsste Neunter in der Liga werden und die Königsklasse gewinnen. So wäre man als Sieger für nächstes Jahr qualifiziert.

In diesem Szenario würde dann der Conference-League-Platz, den sich Newcastle United jüngst durch den Sieg im EFL-Cup sicherte, an das nächstbeste Team ohne Europacup-Platz gereicht werden. Dies wäre aktuell der Tabellenelfte FC Brentford.

Tritt dieses unglaubliche Szenario ein, würde mehr als die Hälfte der Premier League kommende Saison europäisch spielen. Sieben Teams in der Champions League, drei in der Europa League und ein Klub in der Conference League.

