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Insolvenz droht
Ärger mit dem Finanzamt – Liverpool-Legende bald pleite?

Ist Jamie Carragher bald pleite? Die Liverpool-Legende soll eine hohe sechsstellige Summe Schulden haben.
Publiziert: 15:48 Uhr
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Jamie Carragher hat eine grosse Steuerrechnung offen.
Foto: AP

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Liverpool-Legende Jamie Carragher schuldet bis zu 874'000 Franken Steuern
  • Finanzamt bietet Ratenzahlungen an, droht nur im Notfall mit Konkurs
  • Carragher bestritt 737 Spiele für Liverpool und 38 für England
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Petar DjordjevicRedaktor Sport

Die Liverpool-Legende und heutige Fussball-Experte Jamie Carragher (48) hat Ärger mit dem Finanzamt. Eine Steuerrechnung des Engländers ist noch offen und die hat es in sich.

Laut dem englischen Sender BBC schuldet Carragher irgendwo zwischen 700'000 und 800'000 Pfund (765'000 und 874'000 Franken) an Steuern. Demnach könnte dem ehemaligen Liverpool-Spieler im schlimmsten Fall der Privatkonkurs drohen.

Keine Sorge bei Carragher

Ein Sprecher des englischen Finanzamts sagt gegenüber BBC: «Wir verfolgen einen unterstützenden Ansatz im Umgang mit Kunden, die Steuerschulden haben, und tun alles in unserer Macht Stehende, um denjenigen, die sich an uns wenden, dabei zu helfen, ihre Schulden abzubauen, beispielsweise durch das Angebot von Ratenzahlungsplänen. Wir beantragen eine Konkurseröffnung nur als allerletzten Ausweg.»

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Carragher selbst hat sich bisher nicht zu seinen Steuerschulden geäussert. Gegenüber BBC sagt sein Sprecher am Mittwoch: «Es handelt sich hierbei um eine private Steuerangelegenheit, die schon früher hätte geklärt werden sollen, und heute werden die entsprechenden Massnahmen ergriffen, um sie zu regeln. Es besteht Einigkeit darüber, dass die Angelegenheit nicht weiterverfolgt wird und in Kürze geklärt sein wird.»

737 Spiele für Liverpool

Bevor Carragher beim Sender Sky als Fussball-Experte anheuerte, verbrachte er seine gesamte Profikarriere als Innenverteidiger beim FC Liverpool. Für die Reds absolvierte er 737 Spiele. Für die Nationalmannschaft stand er 38 Mal im Einsatz.

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