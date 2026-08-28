Mit dem FC Thun und dem FC Lugano sind in der Saison 2026/27 zwei Schweizer Klubs international vertreten. Beide spielen in der Conference League und könnten auf grosse Namen treffen. Heute wird die Frage nach den Gegnern beantwortet.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft FC Thun und FC Lugano spielen international in der Conference League

Mögliche Gegner: Ajax, Atalanta, SC Freiburg, Brighton, Monaco

Auslosung heute ab 13 Uhr in Monaco

Nick Rohner Praktikant Sportdesk

Trotz der deutlichen 2:9-Niederlage im Gesamtergebnis der Europa-League-Qualifikation gegen Lech Posen (Polen) wird der FC Thun diese Saison international spielen. Erstmals seit 2013/14 stehen die Berner Oberländer wieder in einer Gruppenphase eines internationalen Wettbewerbs.

Zusammen mit dem FC Lugano vertritt der Meister die Schweiz in der Conference League. Die Tessiner sicherten sich die Qualifikation mit einem 1:1 im Rückspiel gegen Maccabi Tel Aviv (Israel), nachdem sie das Hinspiel mit 2:1 gewonnen hatten. Nachdem es dem Verein im vergangenen Jahr knapp nicht fürs internationale Geschäft gereicht hat, ist Lugano dieses Jahr wieder mit dabei.

Unter den potenziellen Gegnern hat es einige klingende Namen dabei: Ajax Amsterdam, das gegen den FC Sion bereits seine Qualitäten auf Schweizer Boden gezeigt hat, der letztjährige Champions-League-Teilnehmer Atalanta Bergamo sowie der letztjährige Europa-League-Finalist SC Freiburg. Dazu kommen Topteams wie Brighton & Hove Albion oder AS Monaco.

Alle Teams der Conference League Aarhus GF (Dänemark)

Ajax Amsterdam (Holland)

AS Monaco (Frankreich)

Atalanta Bergamo (Italien)

Borac Banja Luka (Bosnien und Herzegowina)

Brann Bergen (Norwegen)

Brighton & Hove Albion (England)

CS Universitatea Craiova (Rumänien)

FC Getafe (Spanien)

FC Iberia 1999 (Georgien)

FC Kopenhagen (Dänemark)

FC Lugano (Schweiz)

FC Midtjylland (Dänemark)

FC Nordsjaelland (Dänemark)

FC Thun (Schweiz)

FC Twente Enschede (Holland)

FK Jablonec (Tschechien)

FK Kauno Zalgiris (Litauen)

Hajduk Split (Kroatien)

Heart of Midlothian FC (Schottland)

Inter Club d'Escaldes (Andorra)

KAA Gent (Belgien)

Kairat Almaty (Kasachstan)

KS Egnatia (Albanien)

KuPS (Finnland) / Kuopion Palloseura (Finnland)

Lincoln Red Imps FC (Gibraltar)

Mjällby AIF (Schweden)

Panathinaikos (Griechenland)

Pafos FC (Zypern)

Riga FC (Lettland)

Roter Stern Belgrad (Serbien)

SC Freiburg (Deutschland)

Sporting Braga (Portugal)

Trabzonspor (Türkei)

VV St. Truiden (Belgien)

ZSKA Sofia (Bulgarien) Aarhus GF (Dänemark)

Ajax Amsterdam (Holland)

AS Monaco (Frankreich)

Atalanta Bergamo (Italien)

Borac Banja Luka (Bosnien und Herzegowina)

Brann Bergen (Norwegen)

Brighton & Hove Albion (England)

CS Universitatea Craiova (Rumänien)

FC Getafe (Spanien)

FC Iberia 1999 (Georgien)

FC Kopenhagen (Dänemark)

FC Lugano (Schweiz)

FC Midtjylland (Dänemark)

FC Nordsjaelland (Dänemark)

FC Thun (Schweiz)

FC Twente Enschede (Holland)

FK Jablonec (Tschechien)

FK Kauno Zalgiris (Litauen)

Hajduk Split (Kroatien)

Heart of Midlothian FC (Schottland)

Inter Club d'Escaldes (Andorra)

KAA Gent (Belgien)

Kairat Almaty (Kasachstan)

KS Egnatia (Albanien)

KuPS (Finnland) / Kuopion Palloseura (Finnland)

Lincoln Red Imps FC (Gibraltar)

Mjällby AIF (Schweden)

Panathinaikos (Griechenland)

Pafos FC (Zypern)

Riga FC (Lettland)

Roter Stern Belgrad (Serbien)

SC Freiburg (Deutschland)

Sporting Braga (Portugal)

Trabzonspor (Türkei)

VV St. Truiden (Belgien)

ZSKA Sofia (Bulgarien) Mehr

Auslosung heute

Heute wird ab 13 Uhr in Monaco die Ligaphase der Europa League und der Conference League ausgelost. Bei Blick bist du im Liveticker dabei und verpasst nichts. Zudem überträgt Blue Zoom das Geschehen im Free-TV.