Nach mehreren Jahren Rechtsstreit wird ManCity in 114 von 115 Punkten schuldig gesprochen. Die Folgen, mit denen der Topklub rechnen muss, sind unglaublich.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Manchester City wurde in 114 von 115 Anklagepunkten für schuldig befunden

Verstoss gegen Finanzregeln 2009–2018, inklusive verdeckter Zahlungen

Strafen könnten Punktabzüge, Titel-Aberkennung oder Liga-Ausschluss umfassen

Nick Rohner Praktikant Sportdesk

Seit mehreren Jahren befindet sich Manchester City in einem Rechtsstreit. Dem englischen Topklub werden 115 Anklagepunkte zur Last gelegt. Im Februar 2023 schockte die Premier League die Fussballwelt, als sie nach über vierjährigen Ermittlungen die Anklage gegen den Spitzenklub öffentlich machte. Der Vorwurf: Manchester City soll zwischen 2009 und 2018 systematisch gegen die Finanzregeln der Liga verstossen haben.

City wies sämtliche Anschuldigungen jahrelang zurück

Verdeckte Zahlungen an Spieler sowie Trainer und Verstösse gegen das Financial Fairplay (FFP) der Uefa wie auch gegen die Nachhaltigkeitsregeln der Premier League: ManCity wies sämtliche Anschuldigungen stets zurück, beteuerte die eigene Unschuld und verwies auf «unwiderlegbare Beweise». Cheftrainer Enzo Maresca (46), der 2023 noch als Assistent von Pep Guardiola im Klub tätig war, gab sich vor der Saison gelassen: «Vor drei Jahren wurden dieselben Worte gesagt. Nichts ist passiert. Ich habe keinerlei Bedenken.»

In 114 von 115 Vorwürfen schuldig gesprochen

Nun folgt der Paukenschlag: Laut «The Athletic» hat eine unabhängige Kommission City in 114 der 115 Vorwürfe für schuldig befunden. Rechtskräftig ist das Urteil jedoch noch nicht, und Strafen wurden vorerst keine offiziell bekannt gegeben.

Die Reaktion aus Manchester folgte prompt. Ein Vereinssprecher betonte gegenüber «The Athletic», dass das Verfahren weiterhin laufe und strenge Vertraulichkeit gelte: «Der Verein hat acht Jahre lang gewissenhaft die Verfahrensregeln beachtet, da er davon ausging, dass sich der Vorstand der Premier League als unparteiische und faire Regulierungsbehörde verhält.» Es wird erwartet, dass der Klub sämtliche Rechtsmittel ausschöpfen und Berufung einlegen wird.

Punktabzüge, Titel-Aberkennung oder der Liga-Ausschluss?

Die Sanktionsmöglichkeiten, die der Kommission zur Verfügung stehen, sind happig. Das Strafmass könnte von Geldstrafen und Verwarnungen über massive Punktabzüge bis hin zum extremsten Szenario reichen: dem kompletten Ausschluss aus der Premier League.

Sollte ein Punktabzug rückwirkend für die betroffenen Jahre (2009 bis 2018) ausgesprochen werden, droht den Skyblues die nachträgliche Aberkennung historischer Meisterschaften. Die Liga-Historie müsste komplett umgeschrieben werden.

So würde der neue Meister 2014 Liverpool heissen, Trainer-Legende Sir Alex Ferguson würde rückwirkend seinen 14. Premier-League-Titel feiern, auch José Mourinho und Stars wie Paul Pogba und Marcus Rashford würden plötzlich als Meister in den Geschichtsbüchern stehen.

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