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Rasen zu verkaufen
Ein Stück Old Trafford kostet plötzlich 125 Pfund

Manchester United verkauft Stücke des alten Old-Trafford-Rasens für 125 Pfund. Die erste Tranche der ungewöhnlichen Andenken war bereits kurz nach dem Verkaufsstart ausverkauft.
Publiziert: vor 46 Minuten
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Old Trafford bekommt nach 14 Jahren einen neuen Rasen.
Foto: IMAGO/NurPhoto

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Manchester United verkauft 7x7 cm grosse Rasenstücke für 125 Pfund.
  • Theoretisch könnten bis zu 182,3 Millionen Pfund durch Verkäufe erzielt werden.
  • United meldete 2025/26 trotz Rekordumsatz von 677,6 Mio. Pfund 43 Mio. Verlust.
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Lynn PiubelRedaktorin Sport

Manchester United lässt seine Fans jetzt für ein einzigartiges Stück Fussballgeschichte bezahlen. Nach dem kompletten Austausch des Rasens im Old Trafford werden konservierte Stücke des alten Spielfelds für jeweils 125 Pfund angeboten und verkauft. Die 7x7-Zentimeter grossen Rasenstücke stecken in einem Acrylwürfel und werden in einer schwarzen Box mit Stadionbild geliefert. Die erste Tranche ist bereits ausverkauft.

Der Rasen wurde im Juni erstmals seit 14 Jahren vollständig bis auf die Fundamente entfernt und ausgewechselt. Damit soll die neue Spielfläche die Belastung für die Spieler reduzieren und die Entwässerung verbessern. Der neue Hybridrasen besteht zu 96 Prozent aus Naturrasen und zu 4 Prozent aus künstlichen Fasern.

Nun läuft also die ungewöhnliche Verkaufsaktion des Traditionsklubs. «Nehmen Sie sich ein Stück Old Trafford mit diesem offiziellen Rasenwürfel nach Hause – perfekt für Fans, die ein Andenken von einem der berühmtesten Spielfelder der Welt haben möchten», heisst es auf der Website. 

182 Millionen Pfund mit Rasen?

Doch wie viel wäre damit für Manchester theoretisch drin? Bei einer gewöhnlichen Spielfeldgrösse von rund 7140 Quadratmetern könnten daraus rund 1,46 Millionen 7x7-Zentimeter-Stücke geschnitten werden. Würde der Klub jedes Stück für 125 Pfund verkaufen, könnte United damit also bis zu 182 Millionen Pfund einnehmen. Natürlich ist das nur eine theoretische Rechnung, nicht der gesamte Rasen steht zum Verkauf. Wie viele Stücke tatsächlich verkauft werden können, hat United nicht bekannt gegeben.

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Die Aktion kommt ausgerechnet nach einem weiteren schwierigen Geschäftsjahr. United erzielte 2025/26 zwar einen Rekordumsatz von 677,6 Millionen Pfund und einen operativen Gewinn von 22,6 Millionen, verbuchte aber aufgrund hoher Finanzierungskosten einen Verlust von 43 Millionen Pfund. 

Auch der FC Barcelona verkaufte zuvor Stücke des alten Camp-Nou-Rasens an Fans, teilweise für 80 bis zu rund 360 Euro pro Stück, um Geld für den Stadionumbau zu sammeln. Auch Arsenal verkaufte 2006 beim Abschied aus Highbury Rasenstücke für jeweils 25 Pfund an Fans.

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Mannschaft
SP
TD
PT
1
Manchester City
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5
8
15
2
Arsenal FC
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5
4
12
3
Brighton & Hove Albion
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5
11
10
4
Brentford FC
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5
6
9
5
Leeds United
Leeds United
5
4
9
6
Liverpool FC
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5
3
9
7
Everton FC
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5
3
9
8
Hull City
Hull City
5
2
8
9
Newcastle United
Newcastle United
5
0
8
10
Chelsea FC
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5
-2
7
11
Ipswich Town
Ipswich Town
5
-4
6
12
Manchester United
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5
0
5
13
Nottingham Forest
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5
-1
5
14
FC Sunderland
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5
-4
4
15
Crystal Palace
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5
-5
4
16
Aston Villa
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5
-5
4
17
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5
-2
3
18
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5
-9
3
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5
-3
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