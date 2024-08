1/8 Chelsea gab in gut zwei Jahren rund 1,3 Milliarden Euro für Spieler aus – trotzdem bleibt der Erfolg aus.

630 Millionen Euro, 460 Millionen Euro, 189 Millionen Euro. So lauten die schwindelerregenden Zahlen zu den Transferausgaben von Chelsea in den drei Saisons seit der Klubübernahme im Mai 2022 durch den milliardenschweren US-Unternehmer Todd Boehly (50). Damit hat Chelsea knapp 840 Millionen Euro mehr für Spieler ausgegeben als eingenommen – fast doppelt so viel wie Paris Saint-Germain mit den zweitmeisten Ausgaben.

Die Top 10 Chelsea-Transfers unter Boehly Enzo Fernández (23, Arg) – Januar 2023 von Benfica – 121 Millionen Euro Moisés Caicedo (21, Ecu) – August 2023 von Brighton – 116 Millionen Euro Wesley Fofana (23, Fra) – August 2022 von Leicester – 80 Millionen Euro Mykhaylo Mudryk (23, Ukr) – Januar 2023 von Donezk – 70 Millionen Euro Marc Cucurella (26, Spa) – August 2022 von Brighton – 65 Millionen Euro Roméo Lavia (19, Bel) – August 2023 von Southampton – 62 Millionen Euro Pedro Neto (24, Por) – August 2024 von Wolverhampton – 60 Millionen Euro Christopher Nkunku (26, Fra) – Juli 2023 von Leipzig – 60 Millionen Euro Raheem Sterling (29, Eng) – Juli 2022 von ManCity – 56 Millionen Euro Cole Palmer (22, Eng) – September 2023 von ManCity – 47 Millionen Euro Quelle: Transfermarkt.de Enzo Fernández (23, Arg) – Januar 2023 von Benfica – 121 Millionen Euro Moisés Caicedo (21, Ecu) – August 2023 von Brighton – 116 Millionen Euro Wesley Fofana (23, Fra) – August 2022 von Leicester – 80 Millionen Euro Mykhaylo Mudryk (23, Ukr) – Januar 2023 von Donezk – 70 Millionen Euro Marc Cucurella (26, Spa) – August 2022 von Brighton – 65 Millionen Euro Roméo Lavia (19, Bel) – August 2023 von Southampton – 62 Millionen Euro Pedro Neto (24, Por) – August 2024 von Wolverhampton – 60 Millionen Euro Christopher Nkunku (26, Fra) – Juli 2023 von Leipzig – 60 Millionen Euro Raheem Sterling (29, Eng) – Juli 2022 von ManCity – 56 Millionen Euro Cole Palmer (22, Eng) – September 2023 von ManCity – 47 Millionen Euro Quelle: Transfermarkt.de Mehr

Nur gerade acht Spieler des Kaders vor der Ära Boehly sind heute noch im Verein – darunter zwei Ersatztorhüter und vier Aussortierte wie zum Beispiel Star-Stürmer Romelu Lukaku (31) und der teuerste Goalie aller Zeiten, Kepa Arrizabalaga (29). Einzig die Verteidiger Ben Chilwell (27) und Reece James (24) werden in dieser Saison zum Kernkader der Blues gehören. 82 Zuzüge in den zwei Jahren unterstreichen, dass beim Champions-League-Sieger von 2021 kein Stein auf dem anderen geblieben ist. Auch in diesem Transfersommer, der wegen der Angst vor der verschärften Durchsetzung der Financial-Fairplay-Richtlinien in England von Zurückhaltung geprägt ist, gibt Chelsea mächtig Gas. Nach über 20 Neuverpflichtungen und nur 11 Abgängen umfasst das Kader aktuell 42 Spieler.

Häme im Netz

Trotz der nun schon 1,3 Milliarden investierten Boehly-Euros erzielt Chelsea historisch schwache Resultate. Erstmals seit der Saison 1996/97 verpasste man zwei Jahre in Folge die Qualifikation für das internationale Geschäft. Nicht verwunderlich, dass dem Klub im Internet eine Spott-Welle entgegenschlägt. In den sozialen Medien wimmelt es von hämischen Memes.

Eine Kostprobe gefällig? Ein Video zeigt beispielsweise, wie ein paar Dutzend Kinder in blauen Trikots auf engstem Raum um einen einzigen Ball kämpfen. Der spitzfindige Kommentar dazu: «Die Mannschaft von Chelsea beim Aufwärmen.»

Zu einem Bild der US-Celebrities Arnold Schwarzenegger und Silvester Stallone, wie sie zusammen im Krankenhaus liegen, kommentiert jemand mit «das Duo Reece James und Pedro Neto (24) diese Saison» und nimmt damit die Verletzungsanfälligkeit der Chelsea-Stars aufs Korn. Captain James fiel in den letzten zwei Jahren insgesamt 351 Tage aus. Auch der 60-Millionen-Euro-Neueinkauf Neto (von Wolverhampton) war in dieser Periode 252 Tage verletzt.

Jetzt müssen sie liefern

Weiterhin kursieren Gerüchte um abermalige teure Neuverpflichtungen. Für Napoli-Star Victor Osimhen könnte die Ablöse nahe an den 100 Millionen liegen, für Joao Felix, der bereits einmal auf Leihbasis bei Chelsea spielte, soll Atlético Madrid 60 Millionen verlangen.

Sicher ist: Mit dieser Luxus-Truppe müssen in der kommenden Spielzeit endlich die erwünschten Top-Ergebnisse folgen – sonst nimmt Chelsea bald gar keiner mehr ernst. Die Internet-Gemeinde hat auf jeden Fall genügend Munition auf Lager:

«Hätte Chelsea dieses Team, würden sie immer noch verlieren.»