1/7 «Drei Jahre, 200 Millionen Pfund verloren, zwei Abstiege»: Den Unmut der Fans hat der Sensations-Meister von 2016 auf sicher. Foto: Getty Images

Darum gehts Leicester City steigt nach direktem Wiederaufstieg erneut aus Premier League ab

Fans empört über van Nistelrooys lächelnde Reaktion nach Abstieg

Cédric Heeb Redaktor Sport

Vor neun Jahren noch sensationeller Meister ist Leicester City heute die klassische Fahrstuhlmannschaft Englands. 2023 abgestiegen, schafften die Foxes im letzten Sommer den direkten Wiederaufstieg – und müssen nun postwendend wieder runter. Die 0:1-Niederlage gegen Bald-Meister Liverpool und der gleichzeitige Sieg von Wolverhampton gegen Manchester United besiegeln den Abstieg.

Die Bilanz Leicesters in dieser Saison ist haarsträubend. Aus den letzten 19 Partien seit dem 8. Dezember 2024 gab es lediglich einen Sieg, in der gesamten Saison (bisher 33 Spiele) gewannen sie nur drei weitere Male. Eine Statistik ist für die Fans besonders brutal: In diesem Kalenderjahr haben sie im heimischen King Power Stadium noch kein einziges Tor gesehen! Seit dem 2:2 gegen Brighton an besagtem 8. Dezember haben die Foxes zu Hause nicht mehr getroffen.

Fans sauer über «grinsenden» Trainer

Eine Debakelsaison gipfelt also in der logischen Konsequenz: dem Abstieg. Als die Führungsetage Steve Cooper (45) nach dem 12. Spieltag rausgeworfen hatte, erhoffte sie sich von Ruud van Nistelrooy (48) Besserung. Doch die gab es nicht. War Cooper mit dem Team nie schlechter als Rang 16, folgte unter der holländischen Stürmer-Legende der Absturz auf die Abstiegsplätze – verlassen hat Leicester diese nie mehr.

«Es ist sehr enttäuschend», sagt van Nistelrooy nach der Pleite gegen Liverpool. Davon war jedoch unmittelbar nach dem Schlusspfiff nichts zu sehen. Lachend klatscht er mit den Liverpool-Stars ab. Für die Fans unbegreiflich. «Ruud grinst und lacht, nachdem wir abgestiegen sind. Das kannst du dir nicht ausdenken», zitiert «Sun» einen Anhänger.

Van Nistelrooys Punkteschnitt ist der Horror

Dabei gibts für den 48-Jährigen eigentlich nichts zu lachen. Aus seinen 22 Leicester-Partien (wettbewerbsübergreifend) hat er im Schnitt nur gerade einen halben Punkt pro Spiel geholt, in den 20 Liga-Partien waren es gar nur 0,4 Punkte – es ist der schlechteste Wert in der 141-jährigen Klubgeschichte!

«Ich habe erwartet, dass ich mehr Punkte hole in den Spielen, in denen ich verantwortlich bin», bedauert dies van Nistelrooy am Ostersonntag. Englische Medien berichten, dass es in dieser Woche zu Gesprächen mit der Vereinsführung kommen soll. Viel spricht nicht dafür, dass der Holländer seinen Posten behalten darf.