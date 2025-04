Kroatischer Ex-Nationalspieler (†39) stirbt bei Autounfall

1/4 Nikola Pokrivac ist bei einem Autounfall ums Leben gekommen. Foto: X/HNS_CFF

Traurige Nachrichten aus dem Fussball. Kroatiens ehemaliger Nationalspieler Nikola Pokrivac ist am Freitagabend bei einem Autounfall in Karlovac (Kro) ums Leben gekommen. Er wurde nur 39 Jahre alt.

Gemäss kroatischen Medien war Prokrivac nach dem Training mit drei Teamkollegen unterwegs, als es zum folgenschweren Unfall kam. Mehrere Fahrzeuge waren beteiligt, eine weitere Person starb. Prokrivacs Teamkollegen wurden schwer verletzt.

«In diesem schockierenden und unvorstellbar traurigen Moment, in dem wir ein junges Leben verloren haben, sind keine Worte des Trostes zu finden», wird Kroatiens Verbandspräsident Marijan Kustic in einer Mitteilung zitiert. «Ich kann Nikolas Familie und seinen Angehörigen nur mein tiefstes Beileid zu diesem unersetzlichen Verlust aussprechen.»

Sieben Titel in der Heimat

Pokrivac spielte während seiner Karriere unter anderem für Dinamo Zagreb, die AS Monaco und Red Bull Salzburg. Auch seine Ex-Klubs trauern um ihn. «Nikola wird für immer Teil der Dinamo-Familie bleiben – als talentierter Mittelfeldspieler, Kämpfer auf dem Platz und Mensch mit einem grossen Herzen», schreibt Dinamo Zagreb auf X. Mit dem Klub feierte er drei Cupsiege und vier Meistertitel. «Unsere Gedanken sind bei seiner Familie und seinen Freunden. Ruhe in Frieden, Nikola», verabschiedet sich Red Bull Salzburg von ihm.

Für Kroatiens Nationalmannschaft lief Pokrivac 15-mal auf, spielte an der Seite von Mladen Petric (44) und Ivan Rakitic (37). 2008 gehörte er zum Kader der Europameisterschaft in Österreich und der Schweiz. Er kam im dritten Gruppenspiel zum Einsatz, Kroatien schaffte es bis in den Viertelfinal. Wegen einer Krankheit musste er seine Profikarriere 2015 beenden, kickte bis zuletzt aber in der vierten Liga seines Heimatlandes. Nun wurde Pokrivac unerwartet aus dem Leben gerissen.