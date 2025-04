Der Titelkampf in Europas Topligen spitzt sich zu. In vielen Ligen ist noch so gut wie nichts entschieden – in einem Fall könnte sogar ein Entscheidungsspiel den Meister küren.

1/12 Yann Sommer steht mit Inter Mailand an der Tabellenspitze. Foto: imago/Gribaudi/ImagePhoto

Darum gehts Spannender Titelkampf in Europas Topligen, Bayern und Liverpool führen an

Inter und Napoli liefern sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen

Pascal Keusch Redaktor Sport

Die heisse Phase der Saison ist lanciert. Das Fussballjahr steuert auf seinen ersten Höhepunkt zu und in Europas Topligen bahnen sich gleich mehrfach dramatische Entscheidungen an.

Blick liefert dir einen ersten Überblick, wie es in den anderen Ligen steht und wo du die kommenden Spieltage ganz genau hinschauen solltest.

Bundesliga

Seit dem dritten Spieltag stehen die Bayern auf dem ersten Platz. Verfolger Leverkusen hat fünf Spieltage vor Ende zwar sechs Punkte Rückstand, doch einer hat die Hoffnung noch nicht aufgegeben. Nati-Captain Granit Xhaka (32) macht den Münchnern eine Titel-Kampfansage.

Besonders spannend bleibt der Kampf um die europäischen Plätze. Dortmund und Stuttgart, aktuell im Tabellenmittelfeld, haben sich noch nicht aufgegeben – und dürfen weiter auf eine Platzierung in den Top 6 hoffen.

Premier League

Sechsmal in den letzten sieben Jahren durfte Manchester City am Ende der Saison den Premier-League-Pokal in die Höhe stemmen. Dieses Jahr wird diese Serie reissen, die Citizens stehen nur auf Rang fünf. Liverpool überzeugt in dieser Spielzeit unter dem neuen Trainer Arne Slot (46) mit attraktivem Fussball und führt die Tabelle an.

Überraschend steht Nottingham Forest, das in der vergangenen Saison nur knapp dem Abstieg entkam, auf einem Champions-League-Platz.

Serie A

Inter Mailand mit dem ehemaligen Nati-Goalie Yann Sommer (36) führt die italienische Liga drei Punkte vor Napoli an. Seit diesem Winter spielt Noah Okafor (24) leihweise bei den Süditalienern.

In der Serie A könnte es gar zum absoluten Showdown kommen, denn sollten die beiden Teams nach dem letzten Spieltag punktgleich sein, wird ein Entscheidungsspiel in einem neutralen Stadion über den Titel entscheiden. Diese Regel führte der italienische Fussballverband 2022 ein.

Ligue 1

Bei unseren westlichen Nachbarn ist der Titelkampf bereits entschieden, PSG ist zum 13. Mal französischer Fussball-Meister. Die Pariser streben weiterhin eine Saison ohne Niederlage an. Das hat in Frankreich noch keiner geschafft.

Im Kampf um die Champions-League-Plätze ist weiterhin alles offen. Monaco mit Captain Denis Zakaria (28), Goalie Philipp Köhn (27) und Knipser Breel Embolo (28) belegt Platz zwei.

LaLiga

Nach dem Ausscheiden in der Champions League bleibt der Meistertitel wohl die letzte Möglichkeit für Erfolgstrainer Carlo Ancelotti (65), seinen Posten bei Real Madrid zu sichern – oder sich allenfalls würdig zu verabschieden. Um Barcelona noch aufzuholen, müssen die Madrilenen den Clásico gegen ihren Erzrivalen am 11. Mai unbedingt gewinnen.

2 Bundesliga

In der zweithöchsten Spielklasse Deutschlands liefern sich gleich neun Teams ein Kopf-an-Kopf-Rennen um den Aufstieg. An der Spitze kämpfen der HSV mit dem Schweizer Miro Muheim (27) und Köln mit dem Ex-Sion-Captain Joël Schmied (26) um die Meisterschale.

Liga Portugal

Hier ists ein Stadtderby um den Titel! Zeki Amdounis (24) Benfica und Sporting Lissabon liegen derzeit punktgleich an der Spitze der portugiesischen Liga. Und am vorletzten Spieltag (10. Mai) kommt es ausgerechnet zum direkten Duell der beiden Rivalen. Spannung pur!

Pro League (Belgien)

Ardon Jashari (22) kämpft mit Brügge in der Meisterschaftsrunde um den Titel. Nur ein Punkt trennt die Blau-Schwarzen von Leader Genk. Dank des belgischen Modus spielen die beiden noch zweimal gegeneinander.

Österreichische Bundesliga

Sieben Runden vor Schluss führt Sturm Graz die Tabelle an – mit drei Punkten Vorsprung auf Austria Wien und fünf auf Salzburg. In der Championship Group spielt jedes Team noch zweimal gegeneinander. Gelingt Sturm mit dem Schweizer Gregory Wüthrich (30) die Titelverteidigung?

Süper Lig (Türkei)

Den Titel werden Galatasaray und Fenerbahce unter sich ausmachen – sie liegen über 20 Punkte vor dem Drittplatzierten. Neun Spieltage vor Saisonende trennen die beiden Stadtrivalen nur drei Zähler.