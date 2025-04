Granit Xhaka glaubt trotz Rückstand noch an Leverkusens Meisterchancen. Der Nati-Captain will aus der Verletzungsmisere bei den Bayern noch Profit schlagen.

Granit Xhaka glaubt an Leverkusens Meisterchancen trotz Rückstand auf Bayern München

Leverkusen muss gegen starke Teams spielen, Bayern erwartet schweres Spiel

Fünf Spiele sind noch übrig. Sechs Punkte beträgt der Rückstand. Doch einer hat noch nicht aufgegeben: Granit Xhaka (32) will mit Leverkusen die Titelverteidigung nicht abhaken. Und der Leithammel rechnet auch gleich vor, wie die Mission Impossible möglich gemacht werden soll.

«Ich glaube, dass wir immer noch eine Chance auf den Titel haben», gibt sich Xhaka (32) in einem Interview mit der «Bild» kämpferisch.

Für den Nati-Captain ist die Rechnung einfach: «Wir müssen unsere Spiele gewinnen. Dann sehen wir, wo wir stehen.» Das mit dem Gewinnen ist allerdings so eine Sache. Am vergangenen Wochenende kam die Werkself daheim gegen Union Berlin nicht über ein 0:0 hinaus und verpasste es so, näher an den Leader heranzurücken.

«78 Punkte müssen reichen»

Leverkusen muss im Schlussspurt noch gegen Dortmund sowie die formstarken Teams aus Freiburg und Mainz ran. Bayern erwartet das schwerste Spiel wohl in Leipzig.

Das Restprogramm Bayern München 19. April: Heidenheim (A)

26. April: Mainz (H)

03. Mai: Leipzig (A)

10. Mai: Gladbach (H)

17. Mai: Hoffenheim (A) Bayer Leverkusen 20. April: St. Pauli (A)

26. April: Augsburg (H)

04. Mai: Freiburg (A)

11. Mai: Dortmund (H)

Im Interview erklärt Xhaka weiter: «Wir müssen hoffen, dass 78 Punkte reichen. Wir müssen sie holen, um eine Chance zu haben.» Tatsächlich hätte diese Punktzahl in drei der vergangenen fünf Bundesliga-Saisons für den Titelgewinn ausgereicht. «Wenn die anderen am Ende mehr haben, dann geben wir ihnen die Hand und sagen: ‹Ihr habt eine sehr starke Leistung gebracht, Glückwunsch.› Aber so weit ist es nicht.»

Hoffnungsträger geben Xhaka Zuversicht

Eines spricht für Bayer: Die Schlüsselspieler Florian Wirtz (21) und Edmond Tapsoba (26) sind rechtzeitig zum Saisonfinale wieder fit. Ganz anders die Lage in München – im Titel-Endspurt fehlen mit Jamal Musiala (21), Dayot Upamecano (26) und Alphonso Davies (24) gleich mehrere Leistungsträger.

Hier sieht Xhaka sein Team nun im Vorteil. «Ist die Mannschaft komplett, bist du besser.» In den letzten Spielen habe man die Leistungsträger schmerzlich vermisst: «Wir haben gepunktet, aber zuletzt selten gut gespielt.» Gleichzeitig stellt Leverkusens Mittelfeldstratege klar: «Mir ist egal, wie es aussieht, weil im Endspurt nur die Punkte zählen. Trotzdem wissen wir, dass wir besser spielen müssen.»

Dem sei sich auch Trainer Xabi Alonso (43) bewusst. «Er hat klare Zeichen gegeben: Wir müssen anders auftreten, dominanter, klarer. Dann gewinnen wir unsere Spiele.»

Für Leverkusen die Meisterschaft, die letzte Möglichkeit diese Saison noch mit einem Titel zu veredeln. Denn im DFB-Pokal ist der letztjährige Double-Sieger im Halbfinal gegen Drittligist Bielefeld ausgeschieden.