1/4 Werner Lorant ist am Osterwochenende verstorben. Foto: IMAGO

Marco Mäder Stellvertretender Leiter Sport-Desk

Werner Lorant, der frühere Kulttrainer des TSV 1860 München, ist tot. Er verstarb im Alter von 76 Jahren. Das bestätigt seine Schwester Erika gegenüber dem 1860-Fanportal Dieblaue24. «Seine Kinder wissen auch schon Bescheid. Wir fahren morgen nach Oberbayern, um alles zu regeln», so seine jüngere Schwester. Lorant war bereits seit rund eineinhalb Jahren schwer krank. Familienangehörige pflegten ihn.

Im Fussballgeschäft galt Lorant als energisch, leidenschaftlich und oft auch streitbar. Ob als Spieler oder als Trainer. Seine markanten Aussagen und sein Temperament machten ihn zu einer Kultfigur.

Als Trainer führte er 1860 München aus der Bayernliga bis in die Champions-League-Qualifikation. Unter seiner Führung entwickelte sich der Traditionsverein zu einer festen Grösse im deutschen Fussball. In der Saison 1999/2000 gewannen die Löwen beide Stadtderbys gegen die Bayern. Historisch. 1860 beendete die Saison damals als Tabellenvierter.

Er war ein harter Trainer

Lorant war ein Schleifer. Seine Spieler mussten leiden und schuften. Nach einer herben 1:5-Niederlage im Derby gegen die Bayern musste Lorant 2001 den Klub verlassen. «Die Löwen hat er geliebt. Das war sein Herzensverein. Als er 2001 gehen musste, hat ihm das einen Knacks gegeben», sagt seine Schwester.

Auch als Spieler hat Lorant seine Spuren hinterlassen. In einem Interview mit Blick erinnerte sich Ex-Hertha-Profi Kurt «Kudi» Müller (76, 38 Länderspiele für die Schweiz) einst an den defensiven Mittelfeldmann zurück. «Einmal spielten wir gegen Rot-Weiss Essen mit Werner Lorant. Der hat geschlagen, getreten, gespuckt. Doch am Schluss hatte er den Ellbogen kaputt, weil ich ja so durchtrainierte Bauchmuskeln hatte.»

Lorant spielte 325 Mal in der Bundesliga. Unter anderem für Frankfurt, Dortmund und Rot-Weiss Essen. Schwester Erika meint: «Der Fussball war sein Ein und Alles. Als er den Fussball nicht mehr hatte, ging es ihm nicht mehr so gut.»