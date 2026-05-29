Liverpool-Legende Andy Robertson wechselt innerhalb der Liga zu Tottenham. Der Schotte hat den Spurs bereits mündlich zugesagt und der Vertrag soll bald unterzeichnet werden.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Andrew Robertson verlässt Liverpool nach neun Jahren und wechselt zu Tottenham

Juventus bot vergeblich, Robertson entschied sich für Nordlondon

378 Spiele, 14 Tore, 69 Assists für Liverpool seit 2017

Davide Malinconico Redaktor Sport

Anfang April gab Liverpool bekannt, dass der im Sommer auslaufende Vertrag von Andrew Robertson (32) nach neun gemeinsamen Jahren nicht verlängert werde. Der Linksverteidiger verlässt den Verein somit zum Saisonende. Offen ist geblieben, wohin es Robertson ziehen würde.

Diese Frage soll nun geklärt sein: Wie der weltweit bekannte Transferexperte Fabrizio Romano vermeldet, stehe die Liverpool-Legende kurz vor einem Wechsel zu Ligakonkurrent Tottenham Hotspur. Der 92-fache schottische Nationalspieler habe dem Transfer bereits mündlich zugestimmt, und der Vertrag soll bald unterzeichnet werden.

Top-Klub versuchte Deal zu torpedieren

Der Deal zeichnete sich bereits seit längerer Zeit ab. Zuletzt hat der italienische Rekordmeister Juventus Turin zwar versucht, mit einem Angebot dazwischen zu grätschen.

Der Schotte würde sich für einen Verbleib auf der Insel und den Wechsel von Liverpool nach London entscheiden. Wie Romano berichtet, habe der Klub aus Nordlondon den Linksverteidiger bereits im Januar verpflichten wollen – damals sei der Deal jedoch noch am fehlenden Ersatz für die Reds gescheitert.

Prägte erfolgreiche Liverpool-Ära mit

Robertson kam 2017 von Hull City an die Anfield Road und prägte als absolute Vereinsstütze die erfolgreiche Zeit des Klubs (unter anderem Champions-League-Sieg 2019, Meistertitel 2020 und 2025) entscheidend mit.

Hinter dem ebenfalls scheidenden Mohamed Salah (33, 442 Spiele) ist Robertson mit 378 Einsätzen (14 Tore, 69 Vorlagen) der Profi mit den zweitmeisten Partien im aktuellen Liverpool-Kader.