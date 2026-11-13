Jesus Owono wird für sein Foul an Jesus de Miguel (†30) für ein Dutzend Spiele gesperrt. Es ist die Höchststrafe, die der spanische Verband aussprechen konnte.

Darum gehts Jesus Owono wird zwölf Spiele gesperrt

Der Goalie des FC Andorra krachte mit Jesus de Miguel (†30) heftig zusammen

Owono noch immer nicht im Training, Klub will ihm so viel Zeit geben wie nötig

Cédric Heeb Redaktor Sport

Der spanische Verband hat die Strafe für Jesus Owono (25) nach dessen Foul an Jesus de Miguel (†30), das einen tödlichen Ausgang hatte, festgelegt. Der Keeper des FC Andorra wird für zwölf Spiele gesperrt!

«Zwölf Spiele sind die höchste Sperre, die der Disziplinarkodex für die im Schiedsrichterbericht beschriebenen Vorgänge vorsieht», heisst es im Entscheid der Disziplinarkommission des spanischen Fussballverbandes. Der Schiedsrichter nannte unter anderem die Höhe des Beins und die Wucht und Kraft hinter dem Aufprall, was die Kommission wiederum für das Urteil herbeizog.

Teneriffa-Stürmer De Miguel ist im Spiel von Anfang November mit Owono heftig zusammengekracht und musste auf dem Spielfeld behandelt werden. Der 30-Jährige erlitt ein Thoraxtrauma und auf dem Weg ins Spital dann einen Herzstillstand. Am nächsten Tag erlag der Fussballer dann seinen Verletzungen. Die Fussball-Welt war in Trauer.

Sperre bis voraussichtlich Februar

Owono meldete sich wenige Tage nach der Tragödie zu Wort und drückte sein Mitgefühl aus: «Dies sind die schwersten Tage meines Lebens. Mir fehlen die Worte und es fällt mir sehr schwer, das Geschehene zu verarbeiten. Ich empfinde tiefe Trauer über den Verlust von Jesus. Ich denke an ihn, seine Familie und all die Menschen, die ihn liebten.»

Wie sein Trainer Carles Manso am Donnerstag erklärte, trainiert Owono noch immer nicht mit dem Team. Man wolle dem Keeper die benötigte Zeit geben, um das, was passiert ist, zu verarbeiten. Mit der nun gegen ihn verhängten Sperre wird Owono voraussichtlich erst Anfang Februar wieder für den FC Andorra spielberechtigt sein.