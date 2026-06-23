DE
FR
Abonnieren

Neustart nach Investor-Zoff
Deutscher Traditionsverein meldet Insolvenz an

1860 München ist pleite. Der Traditionsverein musste am Dienstagabend Insolvenz anmelden, nachdem Investor Hasan Ismaik die Zahlungen einstellte. Künftig wird der Klub in der Regionalliga Bayern spielen.
Publiziert: vor 55 Minuten
|
Aktualisiert: vor 42 Minuten
Kommentieren
1/4
1860 München hat Insolvenz angemeldet.
Foto: IMAGO/Ulrich Wagner

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • 1860 München stellt am Dienstag Insolvenzantrag
  • Investor Hasan Ismaik stoppte Zahlungen, Verein verliert Profi-Spielbetrieb
  • Neustart in Regionalliga Bayern geplant, Spielrecht kehrt zum Stammverein zurück
RMS_Portrait_531.JPG
Cédric HeebRedaktor Sport

Der deutsche Traditionsverein 1860 München hat am Dienstagabend den Insolvenzantrag gestellt. Das berichtet die «Süddeutsche Zeitung». Sieben Millionen Euro hätten am Ende gefehlt, um die Zahlungsunfähigkeit zu verhindern. Es ist das Resultat des Zoffs mit dem langjährigen Investor Hasan Ismaik.

Dabei seien sowohl die Firma KGaA, an der Ismaik 60 Prozent der Anteile hält, als auch die sich im Besitz des Stammvereins befindliche Geschäftsführungs-GmbH zahlungsunfähig. Diese Unternehmen führten den Profi-Bereich des Klubs getrennt vom restlichen Verein, nach der Auflösung des Kooperationsvertrags mit Ismaik geht das Spielrecht an den Stammverein zurück. Der Verein musste aus finanziellen Gründen zwangsabsteigen.

Mehr zu 1860 München
Investor nach 15 Jahren weg – 1860 München kündigt Vertrag
Nächster Knall bei Kultklub
1860 München kündigt Vertrag – Investor nach 15 Jahren weg
Wieder Zwangsabstieg – nächstes Debakel für deutschen Kultklub
Lizenz erneut verweigert
Wieder Zwangsabstieg – nächstes Debakel für deutschen Kultklub

So schreibt die «SZ»: «Bei der Versammlung wurde deutlich, dass die Mitglieder den Firmen keine Träne nachweinen und sich auf eine neue Spielbetriebsgesellschaft freuen, die dem Stammverein gehört und die dann in der Regionalliga Bayern antreten soll.» Zwischenzeitlich war von einer möglichen Wende die Rede, nach «SZ»-Informationen wäre von Ismaiks Seite allerdings kein Geld mehr geflossen, was die Insolvenz nicht verhindert hätte.

Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen