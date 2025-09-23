Gareth Bale hat auf dem Fussballplatz brilliert. Nun geniesst er das Leben abseits des Rasens. Und hat einen besonderen neuen Job übernommen. Den er für seine Kinder wohl noch so gerne macht.

1/7 Gareth Bale geniesst sein neues Leben. Foto: Getty Images

Darum gehts Gareth Bale geniesst das Leben als Fussball-Rentner

Für seine Kinder gibt er nun oft den Taxifahrer

Für seine Kinder gibt er nun oft den Taxifahrer

Dem Fussball ist er als Experte erhalten geblieben

Ramona Bieri Redaktorin Sport

Mit Real Madrid hat Gareth Bale (36) fünfmal die Champions League und je dreimal die Klub-WM und den Uefa-Supercup gewonnen. 2022 hat der Waliser die Königlichen verlassen – und in der nordamerikanischen MLS eine letzte Saison als Profi-Fussballer angehängt.

Seit 2023 ist Bale nun in Fussball-Rente. Langweilig wird es ihm dabei nicht. Seit 2019 ist Bale mit seiner Jugendliebe Emma Rhys-Jones verheiratet. «Ich verbringe einfach Zeit mit meiner Familie und geniesse es», wird er von der spanischen Zeitung «AS» zitiert. Dem Fussball hat er den Rücken allerdings nicht komplett gekehrt, engagiert sich nach wie vor in den USA dafür. Zudem ist er seit dieser Saison bei TNT Sports als Experte für die Premier League und die Champions League engagiert. Daneben hat er mit dem Golf spielen eine neue Leidenschaft entdeckt.

Auf Trab hält ihn aber nicht nur sein Experten-Job. Sondern vor allem seine vier Kinder, die zwischen zwölf und vier Jahre alt sind. Bale findet es schön, dass er nicht mehr jedes Wochenende weg ist und sie aufwachsen sieht. «Denn ich habe das Gefühl, dass ich viel verpasst habe, als ich noch Spieler war», meint er rückblickend.

Wichtige Aufgabe für seine Kinder

Allerdings gibt es da so eine Sache, mit der er wohl nicht gerechnet hat. Denn wenn es um seine Kinder geht, hat er nun vor allem eine wichtige Aufgabe: sie zu chauffieren. «Ich habe viele Kinder, also muss ich viel als Taxifahrer arbeiten», gesteht er. Viele Orte könne er nicht besuchen, da seine Kinder zur Schule gehen müssen. «Aber ja, ein bisschen hier, dort und überall, Freunde und Familie treffen und die Zeit zum Entspannen geniessen.»

Die Zeit als Fussball-Profi scheint er jedenfalls nicht zu vermissen. Auch wenn seine Leidenschaft weiter der Sportart gilt. Denn Bale erwägt, in seiner Heimat ins Business einzusteigen – als Miteigentümer von Cardiff City.

