DE
FR
Abonnieren
Yann Sommer und Ehefrau Alina glänzen auf dem roten Teppich
0:10
Gala-Auftritt beim Ballon d'Or:Yann Sommer und Ehefrau Alina glänzen auf dem roten Teppich

Beste Torhüter der Welt
So gut wie Yann Sommer war noch kein Schweizer

Im Kampf um die Jaschin-Trophäe für den besten Torhüter der Welt klassierte sich Yann Sommer auf Rang 3. Es ist die beste Klassierung eines Schweizers in einer Kategorie der prestigeträchtigen Ballon d'Or-Verleihung – ein kleiner Makel bleibt jedoch.
Publiziert: 14:25 Uhr
|
Aktualisiert: vor 19 Minuten
Teilen
Anhören
Kommentieren
1/6
Drittbester Torhüter der Welt: Yann Sommer (36) an der Ballon-d'Or-Gala mit seiner Frau Alina.
Foto: AFP
Gian–Andri_Baumgartner_Online Redaktor_Blick Ringier_3.jpg
Gian-Andri BaumgartnerRedaktor Sport

Ein Schweizer inmitten der besten Fussballer der Welt: Torhüter Yann Sommer (36) klassiert sich im Rennen um die Jaschin-Trophäe, mit welcher der beste Torhüter der vergangenen Saison ausgezeichnet wird, hinter Gewinner Gianluigi Donnarumma (PSG) und Liverpools Alisson auf Rang 3.

Ein Schweizer Podestplatz in einer Ballon-d'Or-Kategorie – das gab es in der Geschichte der prestigeträchtigen Preisverleihung für die Besten des Fussballs noch nie.

Die Auszeichnung als drittbester Torhüter der Welt ist der Lohn für eine starke Saison 2024/25 bei Inter Mailand: Als unbestrittener Stammtorhüter erreichte er mit den Nerazzurri den Champions-League-Final und klassierte sich in der italienischen Serie A mit nur einem Punkt Rückstand auf Meister Napoli auf Rang 2. Eindrücklich waren dabei vor allem die Statistiken aus der Ligaphase der Königsklasse: In acht Spielen auf höchster europäischer Bühne erhielt Inter auch dank Sommer nur ein Gegentor und schaffte somit den direkten Achtelfinal-Einzug souverän. In der heimischen Meisterschaft war er Teil der zweitbesten Defensive des Landes – in 33 Spielen musste er 32 Mal hinter sich greifen.

Beim Ballon d'Or waren andere Schweizer besser

Kleiner Wermutstropfen aus Schweizer Sicht: Sommers Leistungen, welche ihn in den Kreis der besten Keeper gebracht haben, kamen in der Nationalmannschaft nicht mehr zur Geltung. Die Europameisterschaft 2024, bei der Sommer als sicherer Rückhalt entscheidenden Anteil am souveränen Viertelfinal-Einzug der Schweiz hatte, fliesst nicht in die diesjährige Ballon-d'Or-Wertung ein.

Im Anschluss an dieses Turnier ist Sommer aus dem Nationalteam zurückgetreten und hat deshalb im für die Jaschin-Trophäe ausschlaggebenden Zeitraum kein Spiel für das Team von Murat Yakin (51) bestritten.

Trotz Rang 3 in der Torhüter-Wertung bleibt ein Makel: Auf die Liste der 30 Nominierten für den Ballon d'Or des Weltfussballers selbst schaffte es Sommer nicht. Dies haben bislang acht Schweizer erreicht, zuletzt Granit Xhaka (32) im Vorjahr. Für den Nati-Captain resultierte am Ende Rang 16. Noch besser war Stéphane Chapuisat (56), welcher 1992 und 1993 Rang 9 belegte. Vom Schweizer Bestwert in der wichtigsten Kategorie ist Sommer also noch ein Stück entfernt.

Mehr zum Ballon d'Or
Dembélé kämpft beim Ballon d'Or mit den Tränen
Mit Video
Sommer auf dem Goalie-Podest
Dembélé kämpft beim Ballon d'Or mit den Tränen
Papa von Barça-Star Yamal macht dubiose Andeutungen
Nach Ballon d'Or
Papa von Barça-Star Yamal macht dubiose Andeutungen
Yann Sommer und Ehefrau Alina glänzen auf dem roten Teppich
0:10
Gala-Auftritt beim Ballon d'Or
Yann Sommer und Ehefrau Alina glänzen auf dem roten Teppich
Das musst du zum Ballon d'Or wissen
Mit Video
Alle Infos zur Gala am Abend
Nach Real-Boykott im Vorjahr: Jetzt fehlt auch PSG beim Ballon d'Or
Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen