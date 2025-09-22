- Ballon d'Or der Männer
- Der Ballon d'Or der Frauen
- Kopa-Trophäe bei den Männern (bester U21-Spieler)
- Kopa-Trophäe bei den Frauen (beste U21-Spielerin)
- Yashin-Trophäe bei den Männern (bester Torhüter)
- Yashin-Trophäe bei den Frauen (beste Torhüterin)
- Gerd-Müller-Trophäe bei den Männern (bester Torschütze im Klub/Nationalteam)
- Gerd-Müller-Trophäe bei den Frauen (beste Torschützin im Klub/Nationalteam)
- Johan-Cruyff-Trophäe bei den Männern (bester Trainer)
- Johan-Cruyff-Trophäe bei den Frauen (beste Trainerin)
- Trophäe für das Team des Jahres bei den Männern
- Trophäe für das Team des Jahres bei den Frauen
- Der Socrates-Preis (Auszeichung für soziales Engagement)
- Ballon d'Or der Männer
- Der Ballon d'Or der Frauen
- Kopa-Trophäe bei den Männern (bester U21-Spieler)
- Kopa-Trophäe bei den Frauen (beste U21-Spielerin)
- Yashin-Trophäe bei den Männern (bester Torhüter)
- Yashin-Trophäe bei den Frauen (beste Torhüterin)
- Gerd-Müller-Trophäe bei den Männern (bester Torschütze im Klub/Nationalteam)
- Gerd-Müller-Trophäe bei den Frauen (beste Torschützin im Klub/Nationalteam)
- Johan-Cruyff-Trophäe bei den Männern (bester Trainer)
- Johan-Cruyff-Trophäe bei den Frauen (beste Trainerin)
- Trophäe für das Team des Jahres bei den Männern
- Trophäe für das Team des Jahres bei den Frauen
- Der Socrates-Preis (Auszeichung für soziales Engagement)
Fehlen die Real-Stars erneut?
Im letzten Jahr sorgte Real Madrid vor der Ballon-d'Or-Gala für reichlich Wirbel, als der Klub einen geschlossenen Boykott verkündete. In diesem Jahr liess der Klub verlauten, es stehe den Spielern frei, nach Paris zu reisen. Laut übereinstimmenden Medienberichten gilt es aber als höchst unwahrscheinlich, dass die drei nominierten Stars Jude Bellingham, Kylian Mbappé und Vinicius Junior in Paris erscheinen.
Zum einen, weil die Enttäuschung aus dem Vorjahr, als der Spanier Rodri die Auszeichnung anstelle von Vini Jr. erhalten hat, noch immer nachbebt. Für die Madrilenen steht am Dienstagabend auch bereits wieder ein Ligaspiel gegen Levante an. Da liegt eine Reise nach Paris in der Matchvorbereitung vielleicht auch einfach nicht drin – auch wenn Mbappé als Kandidat für das Podium gilt. Seine Teamkollegen kennen ihre Klassierung bereits: Bellingham ist 23., Vini Jr. 16.
Fans klettern für gute Sicht auf Bäume
Nach und nach werden die Stars nun im Théâtre du Châtelet eintreffen. Davor versuchen zahlreiche Fans eine gute Sicht zu erhaschen – und klettern dafür auch auf Bäume.
Die Plätze 15 bis 11
Die Namen der besten Fussballer der letzten Saison fallen munter weiter. Arsenal-Stürmer Viktor Gyökeres, auf den die Schweizer Nati im Rahmen der WM-Quali bald treffen wird, ist 15. PSG-Ausnahmetalent Désiré Doué folgt auf der 14. Auf der 13 steht Bayern-Hurricane Harry Kane. Auf Rang zwölf reiht sich – es ist der nächste von insgesamt acht PSG-Profis in den besten 30 – der georgische Maradona Khvicha Kvaratskhelia ein. Der letzte Spieler ausserhalb der Top 10 heisst Pedri.
Abgestürzter Vinicius Jr. vor Lewandowski und McTominay
Im Vorjahr fühlte sich Vinicius Jr. in den Diensten von Real Madrid fast um die Auszeichnung betrogen. In diesem Jahr stand als 16. aber nie wirklich zur Debatte, ob der Brasilianer den goldenen Fussball mit einem Jahr Verspätung erhält. Er lässt allerdings den bei Barcelona wiedererstarkten Routinier Robert Lewandowski sowie den Schotten Scott McTominay hinter sich. João Neves (19.) und Lautaro Martínez (20.) kennen ihren Rang mittlerweile auch.
Die Plätze 30 bis 20 sind bereits bekannt
Die ersten Klassierungen der Top-30 werden in den sozialen Medien bereits fleissig verkündet. Bayern-Flügel Michael Olise, Liverpools Millionen-Neuzugang Florian Wirtz, Innenverteidiger Virgil van Dijk, Arsenals Declan Rice und ManCity-Tormaschine Erling Haaland landen auf den Plätzen 30 bis 26.
An 25. Stelle folgt Inter-Aussenverteidiger Denzel Dumfries. PSG-Mittelfeldmotor Fabián Ruiz liegt auf der 24 direkt hinter zwei anderen Mittelfeldspielern: Reals Jude Bellingham und Liverpools Alexis Mac Allister. Auf Position 21 landet BVB-Stürmer Serhou Guirassy.
Willkommen im Gala-Ticker
Hallo und herzlich willkommen zum Live-Ticker der Ballon-d'Or-Gala in Paris. Am Montagabend treffen sich in Paris die besten Fussballer und Fussballerinnen der Saison 2024/25 zum Stelldichein der Stars. Alle, was du zur Gala wissen musst, erfährst du hier. So richtig losgehen wird es in Paris ab 21 Uhr.