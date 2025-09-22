18:20 Uhr

Fehlen die Real-Stars erneut?

Im letzten Jahr sorgte Real Madrid vor der Ballon-d'Or-Gala für reichlich Wirbel, als der Klub einen geschlossenen Boykott verkündete. In diesem Jahr liess der Klub verlauten, es stehe den Spielern frei, nach Paris zu reisen. Laut übereinstimmenden Medienberichten gilt es aber als höchst unwahrscheinlich, dass die drei nominierten Stars Jude Bellingham, Kylian Mbappé und Vinicius Junior in Paris erscheinen.

Zum einen, weil die Enttäuschung aus dem Vorjahr, als der Spanier Rodri die Auszeichnung anstelle von Vini Jr. erhalten hat, noch immer nachbebt. Für die Madrilenen steht am Dienstagabend auch bereits wieder ein Ligaspiel gegen Levante an. Da liegt eine Reise nach Paris in der Matchvorbereitung vielleicht auch einfach nicht drin – auch wenn Mbappé als Kandidat für das Podium gilt. Seine Teamkollegen kennen ihre Klassierung bereits: Bellingham ist 23., Vini Jr. 16.