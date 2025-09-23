Im Spiel zwischen dem FC Lugano und Lausanne-Sport nahm Schiedsrichter Schnyder nach VAR-Konsultation eine zweite Verwarnung gegen Lausannes Sow zurück. Ein Verstoss gegen die VAR-Regeln, monierte der FC Lugano – nun bestätigt er seinen Protest.

Umstrittene Szene: Schiedsrichter Urs Schnyder stellt Lausannes Karim Sow mit Gelb-Rot vom Platz. Nach VAR-Konsultation revidiert er diesen Entscheid. Foto: Marusca Rezzonico/freshfocus

Darum gehts FC Lugano protestiert gegen die Wertung des Spiels gegen Lausanne

VAR-Protokoll-Verletzung führte zur Annullierung eines Platzverweises

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Der FC Lugano bestätigt seinen Protest gegen die Wertung der Super-League-Partie vom 17. September gegen Lausanne-Sport (1:1) offiziell.

Die Tessiner monieren eine «Verwendung des VAR unter Verletzung des VAR-Protokolls». In der 63. Minute war Lausannes Karim Sow nach einer zweiten Verwarnung eigentlich des Feldes verwiesen worden, ehe Schiedsrichter Urs Schnyder von der VAR-Zentrale auf eine mögliche direkte rote Karte hingewiesen wurde.

Nach Sichtung der Bilder erkannte der Unparteiische jedoch eine vorherige Abseitsstellung des Lugano-Spielers Renato Steffen und annullierte folglich den Platzverweis gegen den Verteidiger von Lausanne-Sport.

Die Verantwortlichen des FC Lugano verlangen die Wiederholung der Partie. Der Fall wird an die Disziplinarkommission der Swiss Football League (SFL) weitergeleitet.

