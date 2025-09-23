DE
Blick-Schiri-Experte Meier zum VAR-Wirbel in Lugano
1:36
«Keine klare Bilder, aber … »:Blick-Schiriexperte Meier zum VAR-Wirbel in Lugano

Protest bestätigt
FC Lugano fordert Wiederholung des Lausanne-Spiels

Im Spiel zwischen dem FC Lugano und Lausanne-Sport nahm Schiedsrichter Schnyder nach VAR-Konsultation eine zweite Verwarnung gegen Lausannes Sow zurück. Ein Verstoss gegen die VAR-Regeln, monierte der FC Lugano – nun bestätigt er seinen Protest.
Publiziert: 12:44 Uhr
|
Aktualisiert: 12:45 Uhr
Umstrittene Szene: Schiedsrichter Urs Schnyder stellt Lausannes Karim Sow mit Gelb-Rot vom Platz. Nach VAR-Konsultation revidiert er diesen Entscheid.
Foto: Marusca Rezzonico/freshfocus

Darum gehts

  • FC Lugano protestiert gegen die Wertung des Spiels gegen Lausanne
  • VAR-Protokoll-Verletzung führte zur Annullierung eines Platzverweises
  • Das Spiel endete am 17. September mit 1:1
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
KEYSTONE-SDA_Quadrat_pos.jpg
Keystone-SDADie Schweizer Nachrichtenagentur

Der FC Lugano bestätigt seinen Protest gegen die Wertung der Super-League-Partie vom 17. September gegen Lausanne-Sport (1:1) offiziell.

Die Tessiner monieren eine «Verwendung des VAR unter Verletzung des VAR-Protokolls». In der 63. Minute war Lausannes Karim Sow nach einer zweiten Verwarnung eigentlich des Feldes verwiesen worden, ehe Schiedsrichter Urs Schnyder von der VAR-Zentrale auf eine mögliche direkte rote Karte hingewiesen wurde.

Kurios! Steffen wird vom Feld getragen – und sieht Rot
5:16
Lugano-Remis gegen Lausanne:Steffen wird vom Feld getragen – und sieht Rot

Nach Sichtung der Bilder erkannte der Unparteiische jedoch eine vorherige Abseitsstellung des Lugano-Spielers Renato Steffen und annullierte folglich den Platzverweis gegen den Verteidiger von Lausanne-Sport.

Die Verantwortlichen des FC Lugano verlangen die Wiederholung der Partie. Der Fall wird an die Disziplinarkommission der Swiss Football League (SFL) weitergeleitet.

Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC St. Gallen
FC St. Gallen
6
10
15
2
FC Thun
FC Thun
6
5
13
3
FC Basel
FC Basel
6
4
12
4
BSC Young Boys
BSC Young Boys
6
2
11
5
FC Sion
FC Sion
6
3
10
6
FC Zürich
FC Zürich
6
-1
10
7
FC Luzern
FC Luzern
6
0
8
8
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
6
0
6
9
Servette FC
Servette FC
6
-4
5
10
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
6
-4
4
11
FC Lugano
FC Lugano
6
-6
4
12
FC Winterthur
FC Winterthur
6
-9
2
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
In diesem Artikel erwähnt
Super League
Super League
FC Lugano
FC Lugano
