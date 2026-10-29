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«Will auch dort Profi werden»
FCZ-Meisterheld greift in neuer Sportart an

Moritz Leitner wurde 2022 mit dem FC Zürich Schweizer Meister. Jetzt sattelt der Deutsche um und will im Padel angreifen.
Publiziert: vor 3 Minuten
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Moritz Leitner (r.) und Mats Hummels stehen zusammen auf dem Padel-Court.
Foto: deanmandile.com via mandile/Instagram
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Dominik ManiRedaktor Sport-Desk

Am 10. April 2022 wird Moritz Leitner (33) bei der 0:1-Auswärtspleite bei Servette Genf des FC Zürich für die Schlussphase eingewechselt. Es sind die letzten 22 Minuten, die der Deutsche auf Profi-Niveau absolvieren wird. Als Abschiedsgeschenk nimmt der Mittelfeldspieler noch den Schweizer Meistertitel mit. Seither hat sich beim ehemaligen U21-Nationalspieler vieles getan, sportlich ist Leitner aber immer noch unterwegs.

Der deutsche Meister und Pokalsieger engagiert sich stark im Padel-Sport und ist mittlerweile in der deutschen Rangliste auf Rang 32 vorgestossen. Jetzt will der ehemalige BVB-, Stuttgart- und Lazio-Kicker noch einen Schritt weitergehen. «Ich trainiere täglich und will auch im Padel Profi werden», so der Ex-Bundesliga-Spieler gegenüber der «Sport Bild».

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Neben den Trainingseinheiten spielt Leitner auch immer wieder mit anderen Ex-Profi-Fussballern wie Mats Hummels (37) und Christoph Kramer (35) im Doppel. Leitner und Co. sind aber nicht die einzigen Ex-Kicker, die nun im Glaskäfig unterwegs sind.

Internationale Top-Stars lieben Padel

FCB-Ikone Marco Streller (45) hat sich nach der aktiven Laufbahn dem Schläger-Sport verschrieben und hat in der Schweiz ein Netz an Padel-Courts aufgezogen. Auch FCZ-Legende Marco Schönbächler (36) hat im Zürcher Oberland eine eigene Halle eröffnet. Nicht nur in der Schweiz ist der Boom angekommen.

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Zlatan Ibrahimovic (45) ist ebenfalls Hallen-Inhaber, Iker Casillas (45) und Francesco Totti (50) gelten als passionierte Hobby-Padler. Bereits vor Jahren sorgte Ex-Barça-Haudegen Carles Puyol mit einem Foto für Aufsehen. Der spanische Welt- und Europameister krachte durch eine Glaswand und trug einige Schnittwunden davon.

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