Der Rasen-Ärger in der Nations League der Schweizer Nati geht weiter: Weil das Spielfeld in Ljubljana unbespielbar ist, muss das Nations-League-Spiel kurzfristig nach Maribor verlegt werden. Für Verband und Fans bedeutet das eine stressige Reise-Umplanung.

Tobias Wedermann Fussballchef

Zuerst die langen Gräser von Skopje, dann der Acker von Luzern – und jetzt geht der Rasen-Ärger der Nati in dieser Nations-League-Kampagne in eine neue Runde. Das letzte Auswärtsspiel des Jahres findet nicht wie geplant in der slowenischen Hauptstadt Ljubljana statt, sondern im Stadion Ljudski Vrt in der Stadt Maribor – rund zwei Fahrtstunden entfernt.

«Aufgrund der Jahreszeit und der Wetterbedingungen ist in diesem Zeitraum mit einer sehr hohen Belastung des Spielfelds zu rechnen. In Zusammenhang mit dem deutlich verlangsamten Graswachstum wird es schlichtweg nicht ausreichen, den Rasen des Stožice-Stadions vor dem Nations-League-Spiel der slowenischen Nationalmannschaft in den gewünschten Zustand zu versetzen», teilt der slowenische Verband mit. Hintergrund soll laut Blick-Informationen aber auch eine Inspektion der Uefa sein, die den Rasen in den vergangenen Tagen als nicht bespielbar beurteilt hat.

Ticket von Fans wird ersetzt

Für die beiden Verbände bedeutet das kurzfristig einen massiven Mehraufwand. Der Schweizerische Fussballverband prüft aktuell eine Änderung der Flugroute, damit statt wie geplant nach Ljubljana allenfalls direkt nach Maribor oder zu einem näher gelegenen Flughafen geflogen werden kann. Ein Hotel soll trotz der Kurzfristigkeit gemäss Blick-Informationen bereits gefunden worden sein – sowohl für die Heim- als auch für die Auswärtsmannschaft.

Mitreisende Nati-Fans müssen sich neben einer neuen Reiseplanung zumindest nicht um das Ticket-Problem kümmern. Der slowenische Verband versichert: «Wer schon ein Ticket für das Spiel gekauft hat, erhält eine Ersatzkarte in der gleichen Kategorie.» Bleibt nur zu hoffen, dass der Rasen in Maribor am 13. November nicht auch noch zum Ärger für die Nati wird.