Luis Galvan ist mit 77 Jahren gestorben.

Der argentinische Ex-Fussballer Luis Galvan ist mit 77 Jahren gestorben

Galvan galt als Schlüsselspieler im WM-Final 1978 gegen Holland

Mit 503 Einsätzen in 17 Saisons ist er Rekordspieler bei CA Talleres

Der argentinische Fussball trauert schon wieder. Ende April starb Goalie-Pionier Hugo Orlando Gatti mit 80 Jahren. Nun muss sich das Land mit Luis El Negro Galvan von einem Weltmeister verabschieden. Der ehemalige Verteidiger ist mit 77 Jahren verstorben. Er war 1978 einer der Schlüsselspieler beim Gewinn des WM-Titels im eigenen Land.

Während der Heim-WM lieferte er eine beeindruckende Leistung ab. Galvan stand bei allen Partien über die volle Distanz auf dem Platz und galt vor allem im Final gegen Holland als einer der herausragenden Akteure. Insgesamt bestritt Galvan 34 Länderspiele für Argentinien und nahm auch an der WM 1982 in Spanien teil. Auf dem Platz verhielt er sich stets vorbildlich, deswegen verlieh ihm die Fifa einst den Fairplay-Award.

Rekordspieler bei Talleres

Im Vereinsfussball machte sich Galvan vor allem bei CA Talleres einen Namen. Mit 503 Einsätzen in 17 Saisons ist er bis heute Rekordspieler des Klubs aus Córdoba. Seine Treue zu Talleres war bemerkenswert, da er nie für einen der grossen Vereine aus Buenos Aires spielte. Der Klub trauert auf X um seinen Rekordspieler. «Auf Wiedersehen, Maestro», schreibt er zu einer Foto-Collage. Die Fans sollen am Dienstag die Möglichkeit haben, sich in Córdoba von Galvan zu verabschieden, wie der Klub weiter schreibt.

Angaben zur Todesursache gibt es keine. Gemäss Medienberichten kämpfte Galvan zuletzt wochenlang gegen eine Lungenentzündung und wurde deswegen im Spital behandelt.