1/2 Hugo Gatti (r.) beim grössten Triumph – dem Gewinn der Copa Libertadores im Jahr 1977 mit den Boca Juniors im Penaltyschiessen in Montevideo. Foto: Eduardo Di Baia

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Der legendäre argentinische Goalie Hugo Orlando Gatti, bekannt als «El Loco» und berühmt für Extravaganz, ist am Sonntag im Alter von 80 Jahren verstorben, wie Südamerikas Fussballverband mitteilt.

Gatti wurde vor zwei Monaten wegen eines Beckenbruchs in Buenos Aires in ein Spital eingeliefert. In den letzten Tagen verschlechterte sich sein Zustand: Wegen einer Lungenentzündung sowie Herz- und Nierenversagen wurde er ins künstliche Koma versetzt.

Gatti stellte in seiner Aktivzeit mit 765 Meisterschaftsspielen in Argentinien einen Rekord auf. Bis 44 hütete er bei den Boca Juniors das Tor, 1977 und 1978 gewann er die Copa Libertadores, die südamerikanische Champions League. «El Loco» (Der Verrückte) revolutionierte das Torhüter-Spiel, in dem er häufig die Torlinie verliess und auch ausserhalb des Strafraums «mitspielte», was für Goalies heutzutage «normal» ist. Einige Male wurde Gatti sogar als Stürmer eingesetzt.

Argentiniens ersten Weltmeistertitel von 1978 verpasste Gatti wegen einer Knieverletzung unmittelbar vor dem Turnier. Bekannt war «El Loco» auch dafür, dass er kein Blatt vor den Mund nahm: 1980 bezeichnete er Argentiniens Fussball-Gott Diego Armando Maradona als «kleinen Dicken».