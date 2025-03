1/6 Roman Bürki ist bester Torhüter der MLS. Foto: IMAGO/USA TODAY Network

Auf einen Blick Roman Bürki erneut zum besten Torwart der MLS gewählt

Lionel Messi bei allen Abstimmungen bewusst ausgeklammert

Lionel Messi bei allen Abstimmungen bewusst ausgeklammert

Bürki erhielt 10 Stimmen, doppelt so viele wie der Zweitplatzierte

Im Sommer 2022 packt Roman Bürki (34) seine Sachen und verlässt Borussia Dortmund in Richtung St. Louis. Abseits des Schweizer Scheinwerferlichts spielt der Berner äusserst erfolgreich auf – und wird gleich im ersten Jahr zum besten Spieler der Liga gekürt.

In der abgelaufenen Saison verpasst Bürki die Auszeichnung (die von Medien, Spieler und Klubs gemacht wird) zwar – dafür wird er nun von den Funktionären der einzelnen MLS-Teams in einer Umfrage zum besten Goalie der Liga gewählt. Bürki führt die Rangliste mit 10 Stimmen deutlich an. Der zweitplatzierte Kroate Kristijan Kahlina (32, Charlotte) hat nur gerade die Hälfte der Stimmen erhalten. Der drittplatzierte Patrick Schulte (23, Columbus Crew) kassierte deren vier Stimmen. Der ehemalige französische Nationaltorhüter Hugo Lloris (38, Los Angeles FC) bekam etwa nur eine Stimme.

Ex-YB-Spieler ist Favorit auf den Liga-Titel

In anderen Kategorien wurde Yeimar Gomez Andrade (32, Seattle Sounders) zum besten Verteidiger und Riqui Puig (25, LA Galaxy) zum besten Mittelfeldspieler gekürt. Als bester Stürmer gilt Denis Bouanga (30, Los Angeles FC). In die Stürmer-Rangliste hat sich übrigens auch ein Ex-Super-League-Spieler geschmuggelt: Emmanuel Latte Lath (26, Atlanta United). Der Ivorer, der in der Saison 22/23 für den FC St. Gallen auflief, wechselte erst Anfang Februar in die Staaten. In zwei Auftritten seit seiner Ankunft gelangen ihm bereits zwei Tore. Superstar Lionel Messi wurde bei allen Umfragen übrigens bewusst ausgeklammert.

Als Favorit auf den MLS-Titel wählten die Funktionäre der FC Cincinnati mit dem ehemaligen YB-Spieler Yuya Kubo (31). Bürkis St. Louis City erhielt in dieser Wertung keine Stimme.

