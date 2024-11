Nach einer starken regulären Saison ging Miami mit all seinen Stars rund um Lionel Messi als klarer Titelfavorit in die MLS-Playoffs. Doch dort setzt es schon in der ersten Runde eine herbe Enttäuschung ab.

1/6 Schock in Miami: Underdog Atlanta wirft den Titelfavoriten in den Playoffs raus. Foto: keystone-sda.ch

Andrea Cattani Redaktor Sport

«So war das nicht gedacht, dass die Saison auf diese Weise endet», schreibt der «Miami Herald» über das sensationelle Saison-Aus von Inter Miami in der Nacht auf Sonntag. Das mit Top-Namen gespickte Team (u.a. Jordi Alba und Luis Suarez) rund um Superstar Lionel Messi (37) scheitert bereits in der ersten Runde der MLS-Playoffs.

Das frühe Aus ist eine riesige Blamage für Inter Miami, wo der frühere England-Nationalspieler David Beckham (49) als Miteigentümer fungiert. Das Team gilt als die wohl talentierteste Auswahl in der modernen MLS-Geschichte, hatte die reguläre Saison dominiert und mit 74 Punkten gar einen Ligarekord aufgestellt. Dagegen wirkte Atlanta, das mit nur 40 Punkten und erst über den Quali-Umweg überhaupt in die Playoffs kam, bloss wie ein Warm-up auf dem Weg Richtung Titel. Doch es kam ganz anders.

Selbst Messis Kopfballtor nützt nichts

Dabei lief zunächst alles nach Plan für Messi & Co. im entscheidenden Spiel drei der Serie. Der Paraguayer Marias Rojas schoss das Heimteam im ausverkauften Lockhart Stadium schon in der 17. Minute in Führung. Doch dann der Hammer: Ein Doppelpack von Jamal Thiaré (19./21.) zog der Party in Miami schlagartig den Stecker.

Dass der nur 1,70 m grosse Lionel Messi zwischenzeitlich ausgerechnet per Kopf für den Ausgleich sorgen konnte, sollte am Ende eine Randnotiz bleiben. Denn in der Schlussviertelstunde erzielte der Pole Bartosz Slisz noch den Siegtreffer für Atlanta, auf den weder Messi noch sonst ein Miami-Spieler noch eine Antwort parat hatte.

Das erste Spiel der Playoff-Serie (Best-of-Three) hatte Miami noch erwartungsgemäss mit 2:1 gewonnen. Das Auswärtsspiel in Atlanta ging dann aber mit dem gleichen Resultat an den Aussenseiter, weshalb es überhaupt zum Showdown in Miami kam.

Während Atlanta nun auf Orlando City trifft, ist für Miami die US-Saison überraschend früh gelaufen.

