Fussballer Luis Suárez wird in seiner Heimat Uruguay zum Helden. Der Stürmer von Inter Miami hilft während eines Spaziergangs bei der Rettung eines Mannes, der sich das Leben nehmen will.

Auf einen Blick Mann droht mit Suizid, Fussball-Star Luis Suárez hilft bei Rettung

Inter-Miami-Stürmer war mit Ehefrau auf einem Spaziergang

Drama dauerte fast 19 Stunden, Mann kletterte auf 6 Meter hohen Baum

Ein dramatischer Vorfall hielt am Wochenende die Küstenstadt Ciudad de la Costa in Uruguay auf Trab. Wie lokale Medien berichten, kletterte ein 49-jähriger Mann am Freitagabend gegen 23 Uhr auf einen sechs Meter hohen Baum und drohte, sich das Leben zu nehmen, wenn seine Partnerin nicht auftauchen würde. Mit einem Seil um den Hals hat sich der Mann auf dem Baum verschanzt.

Der Zwischenfall, der fast 19 Stunden andauerte, mobilisierte nicht nur Behörden und Hilfsorganisationen, sondern zog auch die Aufmerksamkeit von Fussballstar Luis Suárez (37) und seiner Frau Sofía Balbi (35) auf sich. Das Paar war am Samstag auf einem Spaziergang, als sie den Einsatz bemerkten. Der uruguayische Stürmer von Inter Miami, der gerade in der Heimat Ferien macht, zögerte nicht, einzuschreiten.

Erfolgreiche Rettung nach fast 20 Stunden

Gemeinsam mit Mitgliedern einer auf soziale Psychologie spezialisierten Nichtregierungsorganisation (NGO) versuchte Suárez, den verzweifelten Mann zu beruhigen. Eine Mitarbeiterin der NGO schilderte gegenüber dem uruguayischen Sender Kanal 4: «Suárez hat geholfen und gemeinsam versuchten wir, auf einfühlsame und vertraute Weise mit ihm zu sprechen, um die Situation nicht noch weiter in die Länge zu ziehen.»

Nach stundenlangen Gesprächen gelang es schliesslich, den Mann gegen 17.30 Uhr zum Abstieg zu bewegen. Er wurde umgehend der Sondereinheit des Innenministeriums übergeben, wo er begutachtet und professionelle Hilfe erhielt.