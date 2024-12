1/5 Lionel Messi musste die Hoffnungen auf den MLS-Titel bereits in der ersten Playoff-Runde begraben. Foto: IMAGO/Imagn Images

Auf einen Blick Inter Miamis MLS-Saison endete mit frühem Playoff-Aus

Ex-US-Nationalspieler Gómez bezeichnet Ausscheiden als grössten Reinfall der letzten Jahre

Cédric Heeb Redaktor Sport

Die erste komplette MLS-Saison von Lionel Messi (37), der im Sommer 2023 in die USA wechselte, hätte nicht besser verlaufen können – bis die Playoffs kamen. In der Regular Season hat Inter Miami von 34 Spielen nur gerade vier verloren. Den «Supporters Shield», den Titel für das beste Team nach der ersten Saisonphase, gewann das Team aus Florida mit acht Punkten Vorsprung.

Und dann kamen eben die Playoffs. Gegen Atlanta United, das über die Wildcard-Runde in die heisse Phase der Saison gerutscht ist, sind Messi und Co. Anfang November im «Best of 3»-Modus mit 1:2 ausgeschieden. «Das war einer der grössten Reinfälle, die es in der letzten Zeit im nordamerikanischen Profisport gegeben hat», sagt nun der frühere US-Nationalspieler Hérculez Gómez (42) im Podcast «ESPN's Futbol Americas».

«Eine der grössten Pleiten der MLS-Geschichte»

Der Ex-Profi, der vorwiegend in den USA und Mexiko spielte, knöpft sich das Team von Besitzer David Beckham (49) vor: «Inter Miami hat den besten Spieler aller Zeiten im Kader, den MVP der Liga. Es war alles für den grossen Triumph vorbereitet – und dann scheidet man in drei Spielen gegen Atlanta United aus, das auf Platz 9 war.»

Messi absolvierte 19 Spiele in der Qualifikation, kam in diesen auf 20 Tore und bereitete 10 vor. In den 3 Playoffs-Partien waren es dann noch 1 Treffer und 1 Assist. Dass es trotz der starken Leistungen des argentinischen Zauberflohs nicht für mehr gereicht hat, ist gemäss Gómez «eine der grössten Pleiten der MLS-Geschichte – und das wissen auch alle Beteiligten».

