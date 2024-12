Die britische Zeitung «Guardian» veröffentlicht seit 2012 ihre Top 100 der besten Fussballer des Jahres. In diesem Jahr schaffen es zwei Schweizer ins Ranking, Granit Xhaka setzt sich sogar vor einige grosse Namen.

Xhaka lässt in Bestenliste Messi und Ronaldo hinter sich

1/6 Nati-Captain Granit Xhaka grüsst im Top-100-Ranking des «Guardians» von Platz 26. Foto: imago/Sven Simon

Auf einen Blick Granit Xhaka lässt Weltstars im «Guardian»-Ranking für 2024 hinter sich

Xhaka als entscheidender Spieler für Bayer Leverkusen gelobt

Xhaka auf Platz 26, Messi auf 27, Kobel auf 92

Cédric Heeb Redaktor Sport

Nach der Ehre, für den Ballon d'Or nominiert worden zu sein, lässt Nati-Captain Granit Xhaka (32) im Top-100-Ranking des «Guardians» für das Jahr 2024 zahlreiche Weltstars hinter sich. Darunter Lionel Messi (Platz 27), Virgil van Dijk (Platz 30), Kevin De Bruyne (Platz 36) und Cristiano Ronaldo (42.).

Der Mittelfeld-Stratege von Bayer Leverkusen liegt auf dem 26. Platz, einen Rang vor dem argentinischen Superstar von Inter Miami. Der Kommentar der Zeitung: «Nur wenige hätten geglaubt, dass der Wechsel zu Leverkusen ein Erfolg werden könnte, aber es ist keine Übertreibung zu sagen, dass er für Xabi Alonsos Team von entscheidender Bedeutung ist.»

Xhaka sei der «Inbegriff eines Leaders und Dreh- und Angelpunkt» im Team des deutschen Meisters. «Er beschützt die Abwehr, gibt das Tempo vor und erzielt immer noch den einen oder anderen Treffer. Er befindet sich auf einem Karrierehoch und bleibt ein wichtiger Bestandteil der Schweizer Nationalmannschaft.»

Auch Kobel in Top 100

Messi ist erstmals, seit das Ranking 2012 lanciert wurde, nicht in den Top 10 vertreten. Angeführt wird das Ranking von Ballon-d'Or-Sieger Rodri (28, ManCity) vor Real-Star Vinicius Jr. (24), der erst am Montag die Wahl zum Fifa-Weltfussballer gewonnen hat. Platz drei geht an Erling Haaland (24).

Mit Gregor Kobel ist auch noch ein zweiter Schweizer unter den Top 100. Der BVB- und neue Stammkeeper der Schweizer Nati ist auf Platz 92 gelistet. Zum 27-Jährigen schreibt die Zeitung: «Er hilft seinem grossen Verein viel öfter aus der Patsche, als es nötig wäre. Er war zudem überragend auf dem Weg in den Champions-League-Final.»

«Guardians» Top 20 Fussballer 2024 1. Rodri (Manchester City)

2. Vinicius Junior (Real Madrid)

3. Erling Haaland (Manchester City)

4. Lamine Yamal (Barcelona)

5. Jude Bellingham (Real Madrid)

6. Harry Kane (Bayern München)

7. Lautaro Martiínez (Inter)

8. Florian Wirtz (Bayder Leverkusen)

9. Dani Carvajal (Real Madrid)

10. Kylian Mbappé (Real Madrid)

11. Mohamed Salah (Liverpool)

12. Cole Palmer (Chelsea)

13. Bukayo Saka (Arsenal)

14. Nico Williams (Athletic Bilbao)

15. Phil Foden (Manchester City)

16. Toni Kroos (Real Madrid)

17. Dani Olmo (Barcelona)

18. Martin Ödegaard (Arsenal)

19. Jamal Musiala (Bayern München)

20. Federico Valverde (Real Madrid) Ferner:

21. Robert Lewandowski (Barcelona)

26. Granit Xhaka (Bayer Leverkusen)

27. Lionel Messi (Inter Miami)

30. Virgil van Dijk (Liverpool)

36. Kevin De Bruyne (Manchester City)

42. Cristiano Ronaldo (Al-Nassr)

58. Luka Modric (Real Madrid)

