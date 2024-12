Spektakuläre Festnahme nach neun Jahren Flucht: Ex-LaLiga-Profi Jesús Emilio Díez de Mier (51) wurde in Südspanien verhaftet. Der ehemalige Innenverteidiger war wegen Drogenhandels zu neun Jahren Haft verurteilt worden.

950 Kilo Kokain im Wert von 32 Millionen Euro geschmuggelt

Nach neun Jahren auf der Flucht wurde der ehemalige Fussballprofi Jesús Emilio Díez de Mier, bekannt als Txutxi, gefasst. Wie die spanische Polizei berichtet, erfolgte die Verhaftung des 51-Jährigen am vergangenen Sonntag in El Puerto de Santa María in der Nähe der südspanischen Stadt Cádiz.

Txutxis Karriere begann vielversprechend bei Athletic Bilbao, 1992 feierte er sein Profi-Debüt. Er absolvierte zehn Spiele in LaLiga und beeindruckende 304 Partien in der Segunda División. Doch sein Leben nahm eine dramatische Wendung, als er 2009 in Madrid als Teil einer kriminellen Vereinigung festgenommen wurde.

Der Vorwurf war schwerwiegend: Drogenhandel im grossen Stil. Laut den Ermittlungen soll Txutxi zwischen 2008 und 2009 mit Komplizen 950 Kilo Kokain aus Argentinien nach Spanien geschmuggelt haben. Der Schwarzmarktwert der beschlagnahmten Drogen wurde auf über 32 Millionen Euro geschätzt. 2014 wurde er zu neun Jahren Haft verurteilt.

Doch bevor er seine Strafe antreten konnte, tauchte Txutxi unter. Neun Jahre lang gelang es ihm, den Behörden zu entkommen. Seine Flucht endete abrupt bei einer Routinekontrolle am Sonntag. Als er falsche Personalien angab, wurden die Beamten misstrauisch und brachten ihn zur Identitätsprüfung ins Präsidium. Dort flog seine wahre Identität auf. Nach Jahren der Flucht muss sich Txutxi seiner Vergangenheit stellen und seine Haftstrafe antreten.