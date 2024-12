In der MLS hat Los Angeles Galaxy das entscheidende Spiel um die Meisterschaft gewonnen. Der Titel auch für den deutschen Star Marco Reus zumindest eine kleine Genugtuung.

1/4 Marco Reus gewinnt mit LA Galaxy die MLS-Meisterschaft. Foto: IMAGO/Imagn Images

Los Angeles Galaxy hat in der nordamerikanischen Meisterschaft den sechsten Titel geholt. Die Kalifornier siegen im Playoff-Final in der Nacht auf Sonntag vor heimischer Kulisse gegen die New York Red Bulls 2:1.

Los Angeles Galaxy ist schon seit 2014 und dem damals fünften Titel Rekordmeister in Nordamerika. Nun schraubt der Klub die Bestmarke auf sechs MLS-Cups hoch.

Eine besondere Geschichte ist der Titel für den deutschen Star Marco Reus. Der 35-Jährige war erst im vergangenen Sommer und nach zwölf Saisons als Ikone bei Dortmund nach Los Angeles gewechselt. Reus' Karriere galt stets als ungekrönt, weil der talentierte Offensivspieler bis auf zwei DFB-Pokal-Siege nie einen grossen Titel und nie eine Meisterschaft holen konnte. Zumindest Letzteres konnte Reus jetzt nachholen.

Letzte Saison war LA noch am Boden

Im letzten Jahr war Galaxy Vorletzter der Western Conference geworden und hatte die Playoffs nicht erreicht. Angesichts des Fan-Boykotts und eines gewissen lokalen Niedergangs mit dem Aufstieg des Los Angeles FC begann Galaxy seinen Aufschwung mit der Ernennung des Managers Will Kuntz im Mai 2023. Während Galaxy oftmals Stars im Niedergang (Beckham, Gerrard, Ibrahimovic) begrüsst hatte, war man nun praktisch ohne namhafte Spieler erfolgreich.

Trainer Greg Vanney gewann seinen ersten Titel, nachdem er als Spieler drei Finals mit Galaxy verloren hatte (1996, 1999, 2001). Sein Verein hatte in der regulären Saison den Platz 2 in der Western Conference belegt, bevor Colorado, Minnesota und die Seattle Sounders von Stefan Frei besiegt wurden.