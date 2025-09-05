Suarez entschuldigt sich für Spuck-Attacke

Luis Suarez hat sich für sein Verhalten nach der bitteren Finalniederlage im Leagues Cup mit Inter Miami entschuldigt, als er augenscheinlich in Richtung eines gegnerischen Betreuers gespuckt hat. Er wolle den Seattle Sounders zum Sieg gratulieren, sich aber «vor allem für mein Verhalten entschuldigen», schreibt der 38-jährige ehemalige Nationalspieler Uruguays auf Instagram. «Nach dem Spiel sind Sachen passiert, die nicht passieren sollten. Aber das rechtfertigt nicht meine Reaktion. Ich lag falsch und bereue es ernsthaft.»
Das Team aus Florida um Suarez und dessen Kumpel Lionel Messi hatte den Final gegen Seattle 0:3 verloren. Danach ging Suarez einen Betreuer des Gegners an. Das Portal «The Athletic» und andere Medien berichteten, dass er den Mitarbeiter anscheinend ins Gesicht gespuckt habe. Zuvor war der Angreifer schon in eine Rauferei mit Seattles Obed Vargas verwickelt gewesen.
«Das ist nicht das Bild, das ich abgeben will gegenüber meiner Familie, die wegen meiner Fehler leidet, und auch nicht gegenüber meinem Klub, der es nicht verdient hat, von so etwas betroffen zu sein», schreibt Suarez. Die MLS hat Ermittlungen aufgenommen, ob der Stürmer bestraft wird, ist noch nicht bekannt.
Lange Liste an Unsportlichkeiten
Suarez ist bekannt als Hitzkopf und hat sich schon einige Ausraster dieser Art geleistet. Um die Welt gingen die Bilder seines unsportlichen Verhaltens bei der WM 2014, als er den Italiens Abwehrchef Giorgio Chiellini biss. Für weitere Attacken auf Gegenspieler und rassistische Beleidigungen wurde der langjährige Stürmer des FC Barcelona in seiner Karriere mehrfach bestraft.
