«Ich lag falsch und bereue es»
Suarez entschuldigt sich für Spuck-Attacke

Luis Suarez ist als Hitzkopf bekannt. Nach der Niederlage im Final des League Cup hat er in Richtung eines gegnerischen Betreuers gespuckt. Nun entschuldigt er sich für sein Verhalten.
Publiziert: vor 42 Minuten
Luis Suarez zeigt Einsicht.
Foto: MLS via Getty Images
Luis Suarez hat sich für sein Verhalten nach der bitteren Finalniederlage im Leagues Cup mit Inter Miami entschuldigt, als er augenscheinlich in Richtung eines gegnerischen Betreuers gespuckt hat. Er wolle den Seattle Sounders zum Sieg gratulieren, sich aber «vor allem für mein Verhalten entschuldigen», schreibt der 38-jährige ehemalige Nationalspieler Uruguays auf Instagram. «Nach dem Spiel sind Sachen passiert, die nicht passieren sollten. Aber das rechtfertigt nicht meine Reaktion. Ich lag falsch und bereue es ernsthaft.»

Das Team aus Florida um Suarez und dessen Kumpel Lionel Messi hatte den Final gegen Seattle 0:3 verloren. Danach ging Suarez einen Betreuer des Gegners an. Das Portal «The Athletic» und andere Medien berichteten, dass er den Mitarbeiter anscheinend ins Gesicht gespuckt habe. Zuvor war der Angreifer schon in eine Rauferei mit Seattles Obed Vargas verwickelt gewesen.

«Das ist nicht das Bild, das ich abgeben will gegenüber meiner Familie, die wegen meiner Fehler leidet, und auch nicht gegenüber meinem Klub, der es nicht verdient hat, von so etwas betroffen zu sein», schreibt Suarez. Die MLS hat Ermittlungen aufgenommen, ob der Stürmer bestraft wird, ist noch nicht bekannt.

Lange Liste an Unsportlichkeiten

Suarez ist bekannt als Hitzkopf und hat sich schon einige Ausraster dieser Art geleistet. Um die Welt gingen die Bilder seines unsportlichen Verhaltens bei der WM 2014, als er den Italiens Abwehrchef Giorgio Chiellini biss. Für weitere Attacken auf Gegenspieler und rassistische Beleidigungen wurde der langjährige Stürmer des FC Barcelona in seiner Karriere mehrfach bestraft.

MLS Eastern Conference
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Philadelphia Union
Philadelphia Union
29
23
57
2
FC Cincinnati
FC Cincinnati
29
6
52
3
Charlotte FC
Charlotte FC
29
8
50
4
Nashville SC
Nashville SC
29
16
50
5
Orlando City SC
Orlando City SC
28
14
47
6
Inter Miami CF
Inter Miami CF
25
14
46
7
Columbus Crew
Columbus Crew
28
4
46
8
New York City FC
New York City FC
27
6
44
9
New York Red Bulls
New York Red Bulls
29
4
40
10
Chicago Fire
Chicago Fire
27
2
39
11
New England Revolution
New England Revolution
28
-4
31
12
Atlanta United FC
Atlanta United FC
28
-17
26
13
FC Toronto
FC Toronto
28
-7
25
14
CF Montreal
CF Montreal
29
-22
24
15
DC United
DC United
29
-28
24
Playoffs
Qualifikationsspiele
MLS Western Conference
Mannschaft
SP
TD
PT
1
San Diego FC
San Diego FC
29
20
56
2
FC Minnesota United
FC Minnesota United
29
16
51
3
Vancouver Whitecaps FC
Vancouver Whitecaps FC
27
16
49
4
Seattle Sounders
Seattle Sounders
27
10
44
5
Los Angeles FC
Los Angeles FC
26
12
41
6
Portland Timbers
Portland Timbers
28
-2
39
7
Austin FC
Austin FC
27
-4
38
8
Colorado Rapids
Colorado Rapids
29
-10
36
9
San Jose Earthquakes
San Jose Earthquakes
29
2
35
10
Houston Dynamo
Houston Dynamo
28
-9
32
11
Real Salt Lake
Real Salt Lake
27
-8
31
12
FC Dallas
FC Dallas
27
-8
30
13
Sporting Kansas City
Sporting Kansas City
28
-14
27
14
Saint Louis City SC
Saint Louis City SC
28
-17
21
15
Los Angeles Galaxy
Los Angeles Galaxy
27
-23
19
Playoffs
Qualifikationsspiele
