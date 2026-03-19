Darum gehts
- Messi erzielt 900. Karrieretor gegen Nashville im Concacaf Champions Cup
- Kombinierte Bilanz: 672 Tore für Barcelona, 115 für Argentinien
- Inter Miami dennoch eliminiert; Fokus auf WM 2026 bleibt klar
Lionel Messi schreibt Fussballgeschichte. Der argentinische Superstar hat mit seinem Tor gegen Nashville die Marke von 900 Karrieretreffern erreicht. Bereits in der siebten Minute des Achtelfinal-Rückspiels des Concacaf Champions Cup zeigt der 38-Jährige seine ganze Klasse. Mit einem präzisen Linksschuss ins lange Eck bezwingt er Torhüter St. Clair. Den Treffer bejubeln er und seine Teamkollegen ausgelassen.
Messi, der bei Inter Miami eine Hauptrolle spielt, hat eine beeindruckende Bilanz vorzuweisen. Mit 672 Toren für Barcelona, 115 für die argentinische Nationalmannschaft, 81 für Miami und 32 für PSG bleibt er ein Ausnahmekünstler vor dem Tor. Der Weg zu seinem 900. Treffer war jedoch steinig. Nach seinem 899. Tor am 7. März gegen DC United blieb Messi in zwei Spielen ohne Treffer, ein weiteres verpasste der Weltmeister von 2022, weil er geschont wurde. Im dritten Anlauf ist das langersehnte Jubiläumstor nun gefallen.
Marke als zweiter Spieler geknackt
Messi ist erst der zweite Spieler überhaupt, der diese magische Marke knackt. Im September 2024 machte Cristiano Ronaldo (41) die 900 voll – inzwischen steht der portugiesische Superstar bei 965 Toren. Aber: Messi hat diese unglaubliche Zahl schneller erreicht. Er brauchte nicht nur rund 100 Spiele weniger dafür, sondern hat im Gegensatz zu Ronaldo den 900. Treffer auch vor seinem 39. Geburtstag erzielt.
Sein grosses Ziel für dieses Jahr bleibt die WM 2026 in den USA, Mexiko und Kanada, für die sich Messi in Topform bringen will. Seine jüngste Nominierung durch Trainer Lionel Scaloni für das Freundschaftsspiel gegen Guatemala unterstreicht, dass er im Nationalteam weiterhin unverzichtbar ist.
Obwohl Messis Tor die Partie überstrahlt, scheidet Miami aus dem Concacaf Champions Cup aus. Das 1:1 gegen Nashville zu Hause reicht nach dem 0:0 auswärts nicht fürs Weiterkommen.
Dieser Artikel ist zuerst auf «abola.pt» erschienen. Die portugiesische Sportzeitung gehört wie Blick zum Ringier-Verlag.
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Philadelphia Union
34
22
66
2
FC Cincinnati
34
12
65
3
Inter Miami CF
34
26
65
4
Charlotte FC
34
9
59
5
New York City FC
34
6
56
6
Nashville SC
34
13
54
7
Columbus Crew
34
4
54
8
Chicago Fire
34
8
53
9
Orlando City SC
34
12
53
10
New York Red Bulls
34
1
43
11
New England Revolution
34
-7
36
12
FC Toronto
34
-7
32
13
CF Montreal
34
-26
28
14
Atlanta United FC
34
-25
28
15
DC United
34
-36
26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
San Diego FC
34
23
63
2
Vancouver Whitecaps FC
34
28
63
3
Los Angeles FC
34
25
60
4
FC Minnesota United
34
17
58
5
Seattle Sounders
34
10
55
6
Austin FC
34
-8
47
7
FC Dallas
34
-3
44
8
Portland Timbers
34
-7
44
9
Real Salt Lake
34
-11
41
10
San Jose Earthquakes
34
-3
41
11
Colorado Rapids
34
-12
41
12
Houston Dynamo
34
-13
37
13
Saint Louis City SC
34
-14
32
14
Los Angeles Galaxy
34
-20
30
15
Sporting Kansas City
34
-24
28