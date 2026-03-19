Lionel Messi schreibt Geschichte: Der argentinische Superstar erzielt im Spiel gegen Nashville sein 900. Karrieretor. Mit 38 Jahren bleibt der Inter-Miami-Star eine entscheidende Figur – auch im Hinblick auf die WM 2026.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Messi erzielt 900. Karrieretor gegen Nashville im Concacaf Champions Cup

Kombinierte Bilanz: 672 Tore für Barcelona, 115 für Argentinien

Inter Miami dennoch eliminiert; Fokus auf WM 2026 bleibt klar War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Blick Sportdesk

Lionel Messi schreibt Fussballgeschichte. Der argentinische Superstar hat mit seinem Tor gegen Nashville die Marke von 900 Karrieretreffern erreicht. Bereits in der siebten Minute des Achtelfinal-Rückspiels des Concacaf Champions Cup zeigt der 38-Jährige seine ganze Klasse. Mit einem präzisen Linksschuss ins lange Eck bezwingt er Torhüter St. Clair. Den Treffer bejubeln er und seine Teamkollegen ausgelassen.

Messi, der bei Inter Miami eine Hauptrolle spielt, hat eine beeindruckende Bilanz vorzuweisen. Mit 672 Toren für Barcelona, 115 für die argentinische Nationalmannschaft, 81 für Miami und 32 für PSG bleibt er ein Ausnahmekünstler vor dem Tor. Der Weg zu seinem 900. Treffer war jedoch steinig. Nach seinem 899. Tor am 7. März gegen DC United blieb Messi in zwei Spielen ohne Treffer, ein weiteres verpasste der Weltmeister von 2022, weil er geschont wurde. Im dritten Anlauf ist das langersehnte Jubiläumstor nun gefallen.

Marke als zweiter Spieler geknackt

Messi ist erst der zweite Spieler überhaupt, der diese magische Marke knackt. Im September 2024 machte Cristiano Ronaldo (41) die 900 voll – inzwischen steht der portugiesische Superstar bei 965 Toren. Aber: Messi hat diese unglaubliche Zahl schneller erreicht. Er brauchte nicht nur rund 100 Spiele weniger dafür, sondern hat im Gegensatz zu Ronaldo den 900. Treffer auch vor seinem 39. Geburtstag erzielt.

Sein grosses Ziel für dieses Jahr bleibt die WM 2026 in den USA, Mexiko und Kanada, für die sich Messi in Topform bringen will. Seine jüngste Nominierung durch Trainer Lionel Scaloni für das Freundschaftsspiel gegen Guatemala unterstreicht, dass er im Nationalteam weiterhin unverzichtbar ist.

Obwohl Messis Tor die Partie überstrahlt, scheidet Miami aus dem Concacaf Champions Cup aus. Das 1:1 gegen Nashville zu Hause reicht nach dem 0:0 auswärts nicht fürs Weiterkommen.

Dieser Artikel ist zuerst auf «abola.pt» erschienen. Die portugiesische Sportzeitung gehört wie Blick zum Ringier-Verlag.