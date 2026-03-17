Der deutsche Trainer Hansi Flick (61) steht kurz vor seiner vorzeitigen Vertragsverlängerung beim FC Barcelona. Das bestätigt der frisch wiedergewählte Barça-Präsident Joan Laporta (63) gegenüber dem spanischen Fernsehsender RAC1 und nimmt damit die offizielle Verkündung seitens Vereins vorweg. «Er ist dafür – und wir werden die Vereinbarung in Kürze bekanntgeben, da er sich hier sehr wohlfühlt», erklärt Laporta.
Dass Laporta mit dieser Ankündigung vorprescht, kommt nicht von ungefähr. Die Verlängerung mit Frick war eines der Wahlversprechen Laportas. Im Kampf um das Amt des Barça-Präsidiums hat sich Laporta am vergangenen Sonntag gegen Victor Font durchgesetzt.
«Der Präsident ist der Grund, warum ich hier bin», betonte Hansi Flick bereits im Dezember im Hinblick auf die Wahl. Der 61-Jährige hat die Mannschaft 2024 übernommen und bereits in seiner ersten Saison die Meisterschaft sowie den spanischen Pokal gewonnen. Zuvor stand Flick beim FC Bayern und bei der deutschen Nationalmannschaft an der Seitenlinie. Sein aktueller Vertrag läuft noch bis im Sommer 2027. Die vorzeitige Verlängerung soll bis 2028 gelten.
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Barcelona
28
49
70
2
Real Madrid
28
36
66
3
Atletico Madrid
28
22
57
4
Villarreal CF
28
18
55
5
Real Betis Balompie
28
8
44
6
RC Celta de Vigo
28
7
41
7
Real Sociedad
28
1
38
8
RCD Espanyol Barcelona
28
-7
37
9
Getafe CF
28
-7
35
10
Athletic Bilbao
28
-10
35
11
CA Osasuna
28
-2
34
12
FC Girona
28
-12
34
13
Rayo Vallecano
28
-6
32
14
Valencia CF
28
-12
32
15
Sevilla FC
28
-10
31
16
RCD Mallorca
28
-12
28
17
Deportivo Alaves
28
-12
28
18
Elche CF
28
-9
26
19
Levante UD
28
-16
23
20
Real Oviedo
28
-26
21