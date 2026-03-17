Nach seinem Wahlsieg hat Barça-Boss Laporta bestätigt, dass Hansi Flick kurz vor einer Vertragsverlängerung als Trainer beim FC Barcelona steht.

Petar Djordjevic Redaktor Sport

Der deutsche Trainer Hansi Flick (61) steht kurz vor seiner vorzeitigen Vertragsverlängerung beim FC Barcelona. Das bestätigt der frisch wiedergewählte Barça-Präsident Joan Laporta (63) gegenüber dem spanischen Fernsehsender RAC1 und nimmt damit die offizielle Verkündung seitens Vereins vorweg. «Er ist dafür – und wir werden die Vereinbarung in Kürze bekanntgeben, da er sich hier sehr wohlfühlt», erklärt Laporta.

Dass Laporta mit dieser Ankündigung vorprescht, kommt nicht von ungefähr. Die Verlängerung mit Frick war eines der Wahlversprechen Laportas. Im Kampf um das Amt des Barça-Präsidiums hat sich Laporta am vergangenen Sonntag gegen Victor Font durchgesetzt.

«Der Präsident ist der Grund, warum ich hier bin», betonte Hansi Flick bereits im Dezember im Hinblick auf die Wahl. Der 61-Jährige hat die Mannschaft 2024 übernommen und bereits in seiner ersten Saison die Meisterschaft sowie den spanischen Pokal gewonnen. Zuvor stand Flick beim FC Bayern und bei der deutschen Nationalmannschaft an der Seitenlinie. Sein aktueller Vertrag läuft noch bis im Sommer 2027. Die vorzeitige Verlängerung soll bis 2028 gelten.