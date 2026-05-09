Eduard Löwen (29) macht eine harte Zeit durch. Anfang März ist seine Ehefrau Ilona mit 29 Jahren gestorben. Sie hat den zweijährigen Kampf gegen den Krebs verloren. Nun hat Löwen erstmals über den tragischen Verlust gesprochen.

«Es hilft mir sehr, mit dem Team auf dem Platz zu stehen», sagt er auf einer Pressekonferenz des St. Louis City SC. Seit Sommer 2022 steht Löwen beim MLS-Klub, bei dem mit Ex-Nati-Keeper Roman Bürki (35) auch ein Schweizer spielt, unter Vertrag. Davor lief er in Deutschland für Nürnberg, Hertha, Bochum und Augsburg auf. Er betont aber auch, dass dies nicht bedeute, «dass es mir gut geht.» Er habe noch einen langen Weg vor sich. Nichtsdestotrotz: «Ich bin überaus dankbar für all die Unterstützung.»

Einfach fällt es Löwen nicht, über seine verstorbene Frau zu sprechen. Immer wieder kämpft er mit den Tränen, immer wieder muss er schwer schlucken. Er könne nichts über seine Frau sagen, was ihr gerecht werden würde. «Es gibt keine Worte für die Liebe, die wir geteilt haben.»

Trauer und Zweifel

Eine Liebe, die im Eilzugstempo begann und viel zu früh ihr Ende fand. Vier Monate nachdem sie sich kennengelernt hatten, machte Löwen den Heiratsantrag, zwei Monate später gaben sie sich das Ja-Wort. Schon damals war der Krebs Bestandteil von Ilonas Leben. Im Kindesalter wurde bei ihr ein gutartiger Hirntumor entdeckt. Die Ärzte versicherten ihren Eltern, er würde nicht wachsen. Doch es kam anders. Anfang 2024 litt sie unter dauerhaften Kopfschmerzen. Bei Untersuchungen wurde festgestellt: Der Tumor ist gewachsen und eine OP dringend nötig.

Davon unterkriegen liess sie sich nicht. Das merkt man auch den Worten an, die Löwen über seine Frau sagt. Denn selbst in den letzten Tagen ihres Lebens hat sie sich um ihn gekümmert und sich Sorgen gemacht. «Ich habe noch nie einen Menschen getroffen, der auch nur annähernd an ihre innere und äussere Schönheit herankam.»

Nicht nur die Trauer beschäftigt Löwen, sondern auch Zweifel. Er habe alles versucht, um sie zu lieben, aber wenn so etwas passiere, denke man auch über verpasste Möglichkeiten nach, sie noch mehr zu lieben. In den letzten zwei Jahren sei sein grösster Schmerz gewesen, seine Frau leiden zu sehen. «Ich weiss, dass sie jetzt nicht mehr leidet», meint er. «Das tröstet mich am meisten.»

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