Ex-Bundesliga-Profi trauert um seine Frau (†29)

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Eduard Löwens Frau Ilona ist mit 29 Jahren an Krebs gestorben

Die traurige Nachricht macht sein Klub St. Louis City öffentlich

Traurige Nachrichten von einem ehemaligen Bundesliga-Profi. Die Ehefrau von Eduard Löwen (29) ist gestorben. Ilona Löwen wurde 29 Jahre alt.

«Nach einem zweijährigen Kampf gegen den Krebs ist Ilona Löwen heute Morgen, am 9. März 2026, verstorben», teilt St. Louis City die traurigen Neuigkeiten auf Social Media mit. Löwen steht seit Sommer 2022 beim MLS-Klub unter Vertrag, davor spielte er in Deutschland für Nürnberg, Hertha, Bochum und Augsburg.

Die schwere Krankheit seiner Frau machte Löwen im Frühjahr 2024 öffentlich. Nachdem er davor wochenlang seinem Team gefehlt hatte, gab der Mittelfeldspieler auf einer Pressekonferenz preis, dass der Grund für seine wochenlange Absenz nicht nur muskuläre Probleme sind. Im Verein wussten zu diesem Zeitpunkt bereits alle Bescheid. «Meine Frau hatte grosse gesundheitliche Probleme», erzählte Löwen sichtlich mitgenommen. «Es wurde im Laufe der Zeit immer schlechter und schlechter. Deswegen unterzog sie sich auch einer Operation. Die Wahrheit ist nun: Meine Frau hat Krebs.»

«Wunderschönes Beispiel für Liebe, Demut und Güte»

Seither hat sie tapfer gegen die heimtückische Krankheit gekämpft. Besiegen konnte sie diese leider nicht. «Wir trauern gemeinsam mit Edu und allen, die von diesem Verlust betroffen sind, und bitten die City-Gemeinschaft, sie in dieser schweren Zeit in ihren Gebeten zu begleiten», drücken die Klub-Verantwortlichen von St. Louis ihr Beileid aus. «Ilona war ein wunderschönes Beispiel für Liebe, Demut und Güte und wird uns sehr fehlen.»

Auch Löwens Teamkollegen trauern mit. Ex-Nati-Keeper Roman Bürki (35), der zeitgleich mit Löwen zu St. Louis wechselte, teilt den Post seines Klubs in seiner Instagram-Story, und versieht ihn mit einem roten Herz.