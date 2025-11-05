DE
Trio fällt verletzt aus
Probleme für PSG vor wichtigen Wochen

Paris Saint-Germain muss vorerst auf Dembélé, Hakimi und Nuno Mendes verzichten. Alle drei verletzten sich beim 1:2 gegen Bayern München und fallen laut Klubangaben für mehrere Wochen aus.
Publiziert: vor 9 Minuten
|
Aktualisiert: vor 7 Minuten
Ballon d'Or-Gewinner Ousmane Dembélé (M.) kehrte erst gerade von einer Verletzungspause zurück
  • PSG muss auf Dembélé, Hakimi und Mendes verzichten nach Champions-League-Niederlage
  • Verletzungen traten während des Spiels gegen Bayern München auf
  • Drei Spieler fallen für mehrere Wochen aus, darunter Ballon-d'Or-Gewinner Dembélé
Paris Saint-Germain muss in den nächsten Wochen auf Ousmane Dembélé (28), Achraf Hakimi (27) und Nuno Mendes (23) verzichten. Das Trio verletzte sich am Dienstag bei der 1:2-Heimniederlage des Titelverteidigers in der Champions League gegen Bayern München.

Nur eine Woche nach seinem ersten Startelfeinsatz seit seiner Rückkehr von einer Verletzung erlitt der französische Ballon-d’Or-Gewinner Ousmane Dembélé eine Verletzung der linken Wade und wird laut Vereinsangaben «in den kommenden Wochen behandelt.»

Der marokkanische Rechtsverteidiger Achraf Hakimi zog sich nach einem überharten Tackling von Luis Diaz (28) eine schwere Verstauchung des linken Sprunggelenks zu. Auch der portugiesische Linksverteidiger Nuno Mendes fällt wegen einer Verstauchung des linken Knies für mehrere Wochen aus.

Ligue 1 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain
11
12
24
2
Olympique Marseille
Olympique Marseille
11
14
22
3
RC Lens
RC Lens
11
7
22
4
OSC Lille
OSC Lille
11
10
20
5
AS Monaco
AS Monaco
11
6
20
6
Olympique Lyon
Olympique Lyon
11
4
20
7
RC Strasbourg Alsace
RC Strasbourg Alsace
11
6
19
8
OGC Nizza
OGC Nizza
11
0
17
9
Toulouse FC
Toulouse FC
11
2
15
10
FC Stade Rennes
FC Stade Rennes
11
1
15
11
Paris FC
Paris FC
11
-2
14
12
Le Havre AC
Le Havre AC
11
-4
13
13
Stade Brestois 29
Stade Brestois 29
11
-4
10
14
Angers SCO
Angers SCO
11
-7
10
15
FC Nantes
FC Nantes
11
-7
9
16
FC Lorient
FC Lorient
11
-12
9
17
FC Metz
FC Metz
11
-16
8
18
AJ Auxerre
AJ Auxerre
11
-10
7
Champions League
Champions League-Qualifikation
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Relegation Play-Offs
Abstieg
In diesem Artikel erwähnt
Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain
Champions League
Champions League
