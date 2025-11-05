Paris Saint-Germain muss vorerst auf Dembélé, Hakimi und Nuno Mendes verzichten. Alle drei verletzten sich beim 1:2 gegen Bayern München und fallen laut Klubangaben für mehrere Wochen aus.

1/4 Ballon d'Or-Gewinner Ousmane Dembélé (M.) kehrte erst gerade von einer Verletzungspause zurück Foto: Thibault Camus

Drei Spieler fallen für mehrere Wochen aus, darunter Ballon-d'Or-Gewinner Dembélé

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Paris Saint-Germain muss in den nächsten Wochen auf Ousmane Dembélé (28), Achraf Hakimi (27) und Nuno Mendes (23) verzichten. Das Trio verletzte sich am Dienstag bei der 1:2-Heimniederlage des Titelverteidigers in der Champions League gegen Bayern München.

Nur eine Woche nach seinem ersten Startelfeinsatz seit seiner Rückkehr von einer Verletzung erlitt der französische Ballon-d’Or-Gewinner Ousmane Dembélé eine Verletzung der linken Wade und wird laut Vereinsangaben «in den kommenden Wochen behandelt.»

Der marokkanische Rechtsverteidiger Achraf Hakimi zog sich nach einem überharten Tackling von Luis Diaz (28) eine schwere Verstauchung des linken Sprunggelenks zu. Auch der portugiesische Linksverteidiger Nuno Mendes fällt wegen einer Verstauchung des linken Knies für mehrere Wochen aus.